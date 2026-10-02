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Осветитель светодиодный Godox ES30 Kit1 с креплением для стола купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель светодиодный Godox ES30 Kit1 с креплением для стола

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Осветитель светодиодный Godox ES30 Kit1 с креплением для стола - фото 1
Осветитель светодиодный Godox ES30 Kit1 с креплением для стола - фото 2
Осветитель светодиодный Godox ES30 Kit1 с креплением для стола - фото 3
Осветитель светодиодный Godox ES30 Kit1 с креплением для стола - фото 4
Осветитель светодиодный Godox ES30 Kit1 с креплением для стола - фото 5
Осветитель светодиодный Godox ES30 Kit1 с креплением для стола - фото 6
Осветитель светодиодный Godox ES30 Kit1 с креплением для стола - фото 7
Осветитель светодиодный Godox ES30 Kit1 с креплением для стола - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, сетевой адаптер, кабель питания, крепление для стола
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
35
Цветовая температура
2800-6500К
  • Осветитель светодиодный Godox ES30 Kit1 с креплением для стола - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox ES30 Kit1 с креплением для стола - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox ES30 Kit1 с креплением для стола - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox ES30 Kit1 с креплением для стола - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox ES30 Kit1 с креплением для стола - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox ES30 Kit1 с креплением для стола - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox ES30 Kit1 с креплением для стола - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox ES30 Kit1 с креплением для стола - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645679
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, сетевой адаптер, кабель питания, крепление для стола
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
35
Цветовая температура
2800-6500К
Габаритные размеры, см
23х23x4.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х31х6
Вес, кг.
2.2

Описание товара Осветитель светодиодный Godox ES30 Kit1 с креплением для стола

Осветитель Godox — это надежное и эффективное решение для профессиональной фото- и видеосъемки. Оснащенный байонетом Bowens, он обеспечивает совместимость с широким спектром аксессуаров для формирования света. Легкий и компактный, этот светодиодный осветитель весит всего 0,74 кг, что делает его идеальным выбором для мобильных сетапов и выездных съемок. С выходной мощностью 35 Вт, он способен обеспечить яркое и равномерное освещение, необходимое для создания качественного контента. Продукция бренда Godox известна своей надежностью и долговечностью, что делает этот осветитель отличным выбором для профессионалов, стремящихся к высокой производительности и универсальности в работе.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox ES30 Kit1 с креплением для стола




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, сетевой адаптер, кабель питания, крепление для стола
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
35
Цветовая температура
2800-6500К
Габаритные размеры, см
23х23x4.2
Страна производитель
Китай
Описание
Осветитель Godox — это надежное и эффективное решение для профессиональной фото- и видеосъемки. Оснащенный байонетом Bowens, он обеспечивает совместимость с широким спектром аксессуаров для формирования света. Легкий и компактный, этот светодиодный осветитель весит всего 0,74 кг, что делает его идеальным выбором для мобильных сетапов и выездных съемок. С выходной мощностью 35 Вт, он способен обеспечить яркое и равномерное освещение, необходимое для создания качественного контента. Продукция бренда Godox известна своей надежностью и долговечностью, что делает этот осветитель отличным выбором для профессионалов, стремящихся к высокой производительности и универсальности в работе.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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