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Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, сетевой адаптер, кабель питания, крепление для стола
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
35
Цветовая температура
2800-6500К
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645679
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осветитель, сетевой адаптер, кабель питания, крепление для стола
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
35
Цветовая температура
2800-6500К
Габаритные размеры, см
23х23x4.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х31х6
Вес, кг.
2.2
Описание товара Осветитель светодиодный Godox ES30 Kit1 с креплением для стола
Осветитель Godox — это надежное и эффективное решение для профессиональной фото- и видеосъемки. Оснащенный байонетом Bowens, он обеспечивает совместимость с широким спектром аксессуаров для формирования света. Легкий и компактный, этот светодиодный осветитель весит всего 0,74 кг, что делает его идеальным выбором для мобильных сетапов и выездных съемок. С выходной мощностью 35 Вт, он способен обеспечить яркое и равномерное освещение, необходимое для создания качественного контента. Продукция бренда Godox известна своей надежностью и долговечностью, что делает этот осветитель отличным выбором для профессионалов, стремящихся к высокой производительности и универсальности в работе.
осветитель, сетевой адаптер, кабель питания, крепление для стола
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
35
Цветовая температура
2800-6500К
Габаритные размеры, см
23х23x4.2
Страна производитель
Китай
Описание
Осветитель Godox — это надежное и эффективное решение для профессиональной фото- и видеосъемки. Оснащенный байонетом Bowens, он обеспечивает совместимость с широким спектром аксессуаров для формирования света. Легкий и компактный, этот светодиодный осветитель весит всего 0,74 кг, что делает его идеальным выбором для мобильных сетапов и выездных съемок. С выходной мощностью 35 Вт, он способен обеспечить яркое и равномерное освещение, необходимое для создания качественного контента. Продукция бренда Godox известна своей надежностью и долговечностью, что делает этот осветитель отличным выбором для профессионалов, стремящихся к высокой производительности и универсальности в работе.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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