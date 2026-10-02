Пароочиститель Kitfort КТ-9140-1 черно-желтый
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Характеристики
Тип товара
Пароочиститель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 644307
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пароочиститель
Бойлер, л
0.45
Вид
ручной
Время нагрева до готовности к работе, сек
0
Время непрерывной работы
8-12 мин
Длина сетевого шнура
2.8
Дополнительный цвет
черный
Максимальное давление пара, бар
3.2
Материал корпуса
металл/пластик
Мощность, Вт
0
Основной цвет
желтый
Прочее
индикатор работы
Регулировка подачи пара
да
Резервуар для воды, л
0.45
Серия
Kitfort КТ-9140-1
Щетки насадки
струйная, круглая, угловая, для отпаривания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х30
Вес, кг.
7
Описание товара Пароочиститель Kitfort КТ-9140-1 черно-желтый
Пароочиститель Kitfort КТ-9140 предназначен для уборки интерьеров, полов, поверхностей, а также отпаривания тканей. Горячий пар под давлением до 3.2 бар очищает разные поверхности, удаляет жир, известковые отложения, убивает патогенные микроорганизмы. Пароочиститель очищает поверхности без добавления бытовой химии.
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Бренд
Тип товара
Пароочиститель
Бойлер, л
0.45
Вид
ручной
Время нагрева до готовности к работе, сек
0
Время непрерывной работы
8-12 мин
Длина сетевого шнура
2.8
Дополнительный цвет
черный
Максимальное давление пара, бар
3.2
Материал корпуса
металл/пластик
Мощность, Вт
0
Основной цвет
желтый
Развернуть
Прочее
индикатор работы
Регулировка подачи пара
да
Резервуар для воды, л
0.45
Серия
Kitfort КТ-9140-1
Щетки насадки
струйная, круглая, угловая, для отпаривания
Страна производитель
Китай
Пароочиститель Kitfort КТ-9140 предназначен для уборки интерьеров, полов, поверхностей, а также отпаривания тканей. Горячий пар под давлением до 3.2 бар очищает разные поверхности, удаляет жир, известковые отложения, убивает патогенные микроорганизмы. Пароочиститель очищает поверхности без добавления бытовой химии.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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