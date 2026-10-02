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Автомагнитола Prology CMX-430 USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомагнитола Prology CMX-430 USB

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Автомагнитола Prology CMX-430 USB - фото 1
Автомагнитола Prology CMX-430 USB - фото 2
Автомагнитола Prology CMX-430 USB - фото 3
Автомагнитола Prology CMX-430 USB - фото 4
Автомагнитола Prology CMX-430 USB - фото 5
Автомагнитола Prology CMX-430 USB - фото 6
Автомагнитола Prology CMX-430 USB - фото 7
Автомагнитола Prology CMX-430 USB - фото 8
Автомагнитола Prology CMX-430 USB - фото 9
Автомагнитола Prology CMX-430 USB - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
  • Автомагнитола Prology CMX-430 USB - фото 1
  • Автомагнитола Prology CMX-430 USB - фото 2
  • Автомагнитола Prology CMX-430 USB - фото 3
  • Автомагнитола Prology CMX-430 USB - фото 4
  • Автомагнитола Prology CMX-430 USB - фото 5
  • Автомагнитола Prology CMX-430 USB - фото 6
  • Автомагнитола Prology CMX-430 USB - фото 7
  • Автомагнитола Prology CMX-430 USB - фото 8
  • Автомагнитола Prology CMX-430 USB - фото 9
  • Автомагнитола Prology CMX-430 USB - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643979
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Характеристики

Бренд
Prology
Тип товара
Автомагнитола
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х10
Вес, г.
500

Описание товара Автомагнитола Prology CMX-430 USB

PROLOGY CMX-430 — FM/USB-ресивер с Bluetooth, поддерживающий все популярные аудиоформаты, включая MP3, WAV и FLAC, оснащается 20-полосным эквалайзером, обеспечивающим более тонкую настройку звука. Цифровой PLL-тюнер FM-диапазона дает возможность сохранить в памяти до 18 станций. Шесть выходов RCA позволяют построить в автомобиле полноценную аудиосистему с внешними усилителями и сабвуфером. Автомагнитола имеет стандартный типоразмер 1DIN, минимальную установочную глубину 100 мм и оснащена разъемом ISO. CMX-430 поддерживает функцию многоцветной двухзонной подсветки (MULTICOLOR) для клавиш управления и индикаторного дисплея. Пользователь может выбрать один из девяти цветов для каждой зоны (дисплей / кнопки управления) или настроить собственный при помощи приложения на смартфоне. Ресивером можно управлять при помощи мобильного приложения Prology Audio, установленного на смартфон с операционной системой Android или iOS.

Отзывы о товаре Автомагнитола Prology CMX-430 USB




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Характеристики
Бренд
Prology
Тип товара
Автомагнитола
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
PROLOGY CMX-430 — FM/USB-ресивер с Bluetooth, поддерживающий все популярные аудиоформаты, включая MP3, WAV и FLAC, оснащается 20-полосным эквалайзером, обеспечивающим более тонкую настройку звука. Цифровой PLL-тюнер FM-диапазона дает возможность сохранить в памяти до 18 станций. Шесть выходов RCA позволяют построить в автомобиле полноценную аудиосистему с внешними усилителями и сабвуфером. Автомагнитола имеет стандартный типоразмер 1DIN, минимальную установочную глубину 100 мм и оснащена разъемом ISO. CMX-430 поддерживает функцию многоцветной двухзонной подсветки (MULTICOLOR) для клавиш управления и индикаторного дисплея. Пользователь может выбрать один из девяти цветов для каждой зоны (дисплей / кнопки управления) или настроить собственный при помощи приложения на смартфоне. Ресивером можно управлять при помощи мобильного приложения Prology Audio, установленного на смартфон с операционной системой Android или iOS.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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