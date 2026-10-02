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Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс.

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Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс. - фото 1
Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс. - фото 2
Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс. - фото 3
Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс. - фото 4
Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс. - фото 5
Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс. - фото 6
Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс. - фото 7
Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс. - фото 8
Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс. - фото 9
Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс. - фото 10
Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс. - фото 11
Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс. - фото 12
Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс. - фото 13
Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс. - фото 14
Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс. - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
  • Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс. - фото 1
  • Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс. - фото 2
  • Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс. - фото 3
  • Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс. - фото 4
  • Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс. - фото 5
  • Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс. - фото 6
  • Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс. - фото 7
  • Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс. - фото 8
  • Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс. - фото 9
  • Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс. - фото 10
  • Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс. - фото 11
  • Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс. - фото 12
  • Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс. - фото 13
  • Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс. - фото 14
  • Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс. - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643650
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Игры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х1
Вес, г.
90

Описание товара Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс.

Cyberpunk 2077 — приключенческая Ролевая игра, действие которой происходит в мегаполисе Найт-Сити, где власть, роскошь и модификации тела ценятся выше всего. Вы играете за V, наёмника в поисках уникального устройства, позволяющего обрести бессмертие. Вы сможете менять киберимпланты, навыки и стиль игры своего персонажа, исследуя огромный открытый мир, где ваши поступки влияют на ход сюжета и всё, что вас окружает.

Отзывы о товаре Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс.




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Игры
Страна производитель
Китай
Описание
Cyberpunk 2077 — приключенческая Ролевая игра, действие которой происходит в мегаполисе Найт-Сити, где власть, роскошь и модификации тела ценятся выше всего. Вы играете за V, наёмника в поисках уникального устройства, позволяющего обрести бессмертие. Вы сможете менять киберимпланты, навыки и стиль игры своего персонажа, исследуя огромный открытый мир, где ваши поступки влияют на ход сюжета и всё, что вас окружает.
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