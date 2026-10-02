Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643650
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Игры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х1
Вес, г.
90
Описание товара Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс.
Cyberpunk 2077 — приключенческая Ролевая игра, действие которой происходит в мегаполисе Найт-Сити, где власть, роскошь и модификации тела ценятся выше всего. Вы играете за V, наёмника в поисках уникального устройства, позволяющего обрести бессмертие. Вы сможете менять киберимпланты, навыки и стиль игры своего персонажа, исследуя огромный открытый мир, где ваши поступки влияют на ход сюжета и всё, что вас окружает.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
NoName
Тип товара
Игры
Страна производитель
Китай
Cyberpunk 2077 — приключенческая Ролевая игра, действие которой происходит в мегаполисе Найт-Сити, где власть, роскошь и модификации тела ценятся выше всего. Вы играете за V, наёмника в поисках уникального устройства, позволяющего обрести бессмертие. Вы сможете менять киберимпланты, навыки и стиль игры своего персонажа, исследуя огромный открытый мир, где ваши поступки влияют на ход сюжета и всё, что вас окружает.
Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Игра Cyberpunk 2077 PS4 рус. верс.