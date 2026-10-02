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Умный мотор для карниза Yeelight YLCDJ-0007-1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умный мотор для карниза Yeelight YLCDJ-0007-1

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Умный мотор для карниза Yeelight YLCDJ-0007-1 - фото 1
Умный мотор для карниза Yeelight YLCDJ-0007-1 - фото 2
Умный мотор для карниза Yeelight YLCDJ-0007-1 - фото 3
Умный мотор для карниза Yeelight YLCDJ-0007-1 - фото 4
Умный мотор для карниза Yeelight YLCDJ-0007-1 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прочие аксессуары для умного дома
  • Умный мотор для карниза Yeelight YLCDJ-0007-1 - фото 1
  • Умный мотор для карниза Yeelight YLCDJ-0007-1 - фото 2
  • Умный мотор для карниза Yeelight YLCDJ-0007-1 - фото 3
  • Умный мотор для карниза Yeelight YLCDJ-0007-1 - фото 4
  • Умный мотор для карниза Yeelight YLCDJ-0007-1 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
7 170 руб.  15 143 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643471
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Характеристики

Бренд
Yeelight
Тип товара
Прочие аксессуары для умного дома
Дополнительно
регулирует степень освещенности комнаты, и с легкостью станет частью различных сценариев умного дома
Особенности
Умный мотор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х33х19
Вес, кг.
8.5

Описание товара Умный мотор для карниза Yeelight YLCDJ-0007-1

Регулирует степень освещенности комнаты, и с легкостью станет частью различных сценариев умного дома. Утром мотор для штор Xiaomi Yeelight Automated Curtain Opener открывает шторы и наполняет комнату лучами восходящего солнца. При наступлении сумерек закрывает, настраивая домочадцев на крепкий и спокойный сон. Отсутствие шума при работе мотора для штор Xiaomi Yeelight Automated Curtain Opener обеспечивается продуманной конструкцией электродвигателя, выдерживающей до 20кг нагрузки и технологией шумоподавления. Мотор для штор Xiaomi Yeelight Automated Curtain Opener совместим с популярными голосовыми помощниками: Алиса, Маруся, Google Assistant, Amazon Alexa и Siri. Регулируйте степень открытия, открывайте и закрывайте шторы, а также настраивайте другие параметры мотора для штор Xiaomi Yeelight Automated Curtain Opener, через мобильные приложения Mi Home или Yeelight. Мотор для штор Xiaomi Yeelight Automated Curtain Opener поставляется с беспроводным выключателем для удобного использования любыми группами людей.

Отзывы о товаре Умный мотор для карниза Yeelight YLCDJ-0007-1




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Yeelight
Тип товара
Прочие аксессуары для умного дома
Дополнительно
регулирует степень освещенности комнаты, и с легкостью станет частью различных сценариев умного дома
Особенности
Умный мотор
Страна производитель
Китай
Описание
Регулирует степень освещенности комнаты, и с легкостью станет частью различных сценариев умного дома. Утром мотор для штор Xiaomi Yeelight Automated Curtain Opener открывает шторы и наполняет комнату лучами восходящего солнца. При наступлении сумерек закрывает, настраивая домочадцев на крепкий и спокойный сон. Отсутствие шума при работе мотора для штор Xiaomi Yeelight Automated Curtain Opener обеспечивается продуманной конструкцией электродвигателя, выдерживающей до 20кг нагрузки и технологией шумоподавления. Мотор для штор Xiaomi Yeelight Automated Curtain Opener совместим с популярными голосовыми помощниками: Алиса, Маруся, Google Assistant, Amazon Alexa и Siri. Регулируйте степень открытия, открывайте и закрывайте шторы, а также настраивайте другие параметры мотора для штор Xiaomi Yeelight Automated Curtain Opener, через мобильные приложения Mi Home или Yeelight. Мотор для штор Xiaomi Yeelight Automated Curtain Opener поставляется с беспроводным выключателем для удобного использования любыми группами людей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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