Top.Mail.Ru
Opeth - Orchid (0602448333001) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Opeth - Orchid (0602448333001) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
0602448333001, Виниловая пластинка Opeth, Orchid - фото 1
0602448333001, Виниловая пластинка Opeth, Orchid - фото 2
0602448333001, Виниловая пластинка Opeth, Orchid - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0602448333001, Виниловая пластинка Opeth, Orchid - фото 1
  • 0602448333001, Виниловая пластинка Opeth, Orchid - фото 2
  • 0602448333001, Виниловая пластинка Opeth, Orchid - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642655
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Opeth - Orchid (0602448333001) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Opeth - Orchid (0602448333001) виниловая пластинка

Orchid — дебютный студийный альбом шведской прогрессив-метал группы Opeth, выпущенный 15 мая 1995 года в Европе на лейбле Candlelight Records и 24 июня 1997 года в США на лейбле Century Black. Он был переиздан в 2000 году с одним бонус-треком под названием Into the Frost of Winter, ранней неизданной репетиционной записью группы. Сеансы записи проходили в старойстудии Unisound в Финспонге, продюсерами выступили Опет и Дэн Свано. Группа записывала демо не для того, чтобы подписать контракт с лейблом. Ли Барретту, основателю Candlelight Records, понравилась запись репетиции Opeth, и он решил подписать контракт с группой. Альбом получил признание критиков.

Отзывы о товаре Opeth - Orchid (0602448333001) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание
Orchid — дебютный студийный альбом шведской прогрессив-метал группы Opeth, выпущенный 15 мая 1995 года в Европе на лейбле Candlelight Records и 24 июня 1997 года в США на лейбле Century Black. Он был переиздан в 2000 году с одним бонус-треком под названием Into the Frost of Winter, ранней неизданной репетиционной записью группы. Сеансы записи проходили в старойстудии Unisound в Финспонге, продюсерами выступили Опет и Дэн Свано. Группа записывала демо не для того, чтобы подписать контракт с лейблом. Ли Барретту, основателю Candlelight Records, понравилась запись репетиции Opeth, и он решил подписать контракт с группой. Альбом получил признание критиков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Opeth - Orchid (0602448333001) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6520 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...