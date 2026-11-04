Opeth - Orchid (0602448333001) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб.
В наличии
Код товара: 642655
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 520 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Opeth - Orchid (0602448333001) виниловая пластинка
Orchid — дебютный студийный альбом шведской прогрессив-метал группы Opeth, выпущенный 15 мая 1995 года в Европе на лейбле Candlelight Records и 24 июня 1997 года в США на лейбле Century Black. Он был переиздан в 2000 году с одним бонус-треком под названием Into the Frost of Winter, ранней неизданной репетиционной записью группы. Сеансы записи проходили в старойстудии Unisound в Финспонге, продюсерами выступили Опет и Дэн Свано. Группа записывала демо не для того, чтобы подписать контракт с лейблом. Ли Барретту, основателю Candlelight Records, понравилась запись репетиции Opeth, и он решил подписать контракт с группой. Альбом получил признание критиков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Orchid — дебютный студийный альбом шведской прогрессив-метал группы Opeth, выпущенный 15 мая 1995 года в Европе на лейбле Candlelight Records и 24 июня 1997 года в США на лейбле Century Black. Он был переиздан в 2000 году с одним бонус-треком под названием Into the Frost of Winter, ранней неизданной репетиционной записью группы. Сеансы записи проходили в старойстудии Unisound в Финспонге, продюсерами выступили Опет и Дэн Свано. Группа записывала демо не для того, чтобы подписать контракт с лейблом. Ли Барретту, основателю Candlelight Records, понравилась запись репетиции Opeth, и он решил подписать контракт с группой. Альбом получил признание критиков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Opeth - Orchid (0602448333001) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6520 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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