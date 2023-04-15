Наив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp) (4610297800731) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Наив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp) (4610297800731) виниловая пластинка
"35 Live" - концертный альбом группы Наив, на котором представлена запись выступления коллектива в клубе "1930 Moscow". Концерт прошёл 15 апреля 2023 года, и на нём группа исполнила свои золотые хиты. Альбом был выпущен в 2024 году. Издание представлено на двойном черном виниле. Легенда русского панк-рока, группа Наив - уникальный культурный феномен, родившийся за "железным занавесом" и благополучно процветающий по сей день, став живой классикой жанра. Наив остается наиболее стабильной из групп-долгожителей, регулярно подтверждая репутацию одного из лучших "живых" составов страны. За свою 30-летнюю историю группа сыграла тысячи концертов, обзавелась огромной армией поклонников, записала 10 студийных альбомов, ставших бестселлерами, и завоевала массу наград и престижных музыкальных премий. Широкая география выступлений, включающая ближнее зарубежье, Европу, США и Канаду, доказывает высочайший уровень мастерства и самобытности группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок
Отзывы о товаре Наив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp) (4610297800731) виниловая пластинка