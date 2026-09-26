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Steve Seasick - Blues In Mono (5024545932515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Steve Seasick - Blues In Mono (5024545932515) виниловая пластинка

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5024545932515, Виниловая пластинка Seasick Steve, Blues In Mono
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642123
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Steve Seasick - Blues In Mono (5024545932515) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steve Seasick - Blues In Mono (5024545932515) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Freds Worried Blues, My Babe, Laughing To Keep From Crying, Well Well Well, Buddy Brown, Goin Down South, Waitin For The Greyhound In Charleston, Miss Maybell, Whiskey Headed Woman, Moon Going Down, Golden Spun, Dusty Man

Отзывы о товаре Steve Seasick - Blues In Mono (5024545932515) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Freds Worried Blues, My Babe, Laughing To Keep From Crying, Well Well Well, Buddy Brown, Goin Down South, Waitin For The Greyhound In Charleston, Miss Maybell, Whiskey Headed Woman, Moon Going Down, Golden Spun, Dusty Man
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Steve Seasick - Blues In Mono (5024545932515) виниловая пластинка – стоимость товара 3270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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