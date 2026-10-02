Паровая швабра Kitfort КТ-1021

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 640789
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Стильная паровая швабра КТ-1021 - универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность. Время нагрева составляет всего 25 сек. В комплекте идут 2 тряпки на липучках, отличающиеся длиной ворса: для уборки напольных (длинный ворс) и ковровых покрытий (короткий ворс). Рамка для ковра облегчает скольжение напольной щётки по ковру и предотвращает смещение тряпки по краям. 2 уровня подачи пара позволяет настраивать интенсивность работы швабры. Это очень удобно при очистке разных типов поверхностей с разным уровнем загрязнения. Кнопка подачи пара удобно расположена на ручке. Индикация подсвечивает выбранный режим. Швабра оснащена вместительным съёмным резервуаром для воды объёмом 500 мл, что позволяет производить непрерывную уборку до 25 мин. Предусмотрен съёмный фильтр для смягчения воды. Он поможет в предотвращении образования накипи и отложения солей в бойлере.
Стильная паровая швабра КТ-1021 - универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность. Время нагрева составляет всего 25 сек. В комплекте идут 2 тряпки на липучках, отличающиеся длиной ворса: для уборки напольных (длинный ворс) и ковровых покрытий (короткий ворс). Рамка для ковра облегчает скольжение напольной щётки по ковру и предотвращает смещение тряпки по краям. 2 уровня подачи пара позволяет настраивать интенсивность работы швабры. Это очень удобно при очистке разных типов поверхностей с разным уровнем загрязнения. Кнопка подачи пара удобно расположена на ручке. Индикация подсвечивает выбранный режим. Швабра оснащена вместительным съёмным резервуаром для воды объёмом 500 мл, что позволяет производить непрерывную уборку до 25 мин. Предусмотрен съёмный фильтр для смягчения воды. Он поможет в предотвращении образования накипи и отложения солей в бойлере.
Паровая швабра Kitfort КТ-1021 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Паровая швабра Kitfort КТ-1021