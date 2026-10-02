Вафельница Kitfort КТ-3607

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Мощность, Вт
1400
Цвет
серебристый
Количество порций
4
Регулировка температуры
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 640742
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С помощью вафельницы КТ-3607 вы сможете испечь 4 бельгийские вафли за раз. Разнообразные рецепты и простота приготовления сделают ваши завтраки самыми вкусными. Модель подойдёт для большой семьи, благодаря возможности готовить сразу несколько вафель. Прибор оснащён индикатором питания и индикатором нагрева. Ручка регулировки температуры является ручкой термостата. Термостат обеспечивает возможность плавно регулировать температуру. Минимальная температура 50°С, максимальная – 230°С. Панели имеют антипригарное покрытие, что позволяет легко и просто готовить любимый десерт. Благодаря такому покрытию готовить вафли можно с минимальным количеством масла или без него.
С помощью вафельницы КТ-3607 вы сможете испечь 4 бельгийские вафли за раз. Разнообразные рецепты и простота приготовления сделают ваши завтраки самыми вкусными. Модель подойдёт для большой семьи, благодаря возможности готовить сразу несколько вафель. Прибор оснащён индикатором питания и индикатором нагрева. Ручка регулировки температуры является ручкой термостата. Термостат обеспечивает возможность плавно регулировать температуру. Минимальная температура 50°С, максимальная – 230°С. Панели имеют антипригарное покрытие, что позволяет легко и просто готовить любимый десерт. Благодаря такому покрытию готовить вафли можно с минимальным количеством масла или без него.
Вафельница Kitfort КТ-3607 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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