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Вафельница Kitfort КТ-3607 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вафельница Kitfort КТ-3607

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Вафельница Kitfort КТ-3607 - фото 1
Вафельница Kitfort КТ-3607 - фото 2
Вафельница Kitfort КТ-3607 - фото 3
Вафельница Kitfort КТ-3607 - фото 4
Вафельница Kitfort КТ-3607 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мощность, Вт
1400
Цвет
серебристый
Количество порций
4
Регулировка температуры
да
  • Вафельница Kitfort КТ-3607 - фото 1
  • Вафельница Kitfort КТ-3607 - фото 2
  • Вафельница Kitfort КТ-3607 - фото 3
  • Вафельница Kitfort КТ-3607 - фото 4
  • Вафельница Kitfort КТ-3607 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640742
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Мощность, Вт
1400
Цвет
серебристый
Количество порций
4
Регулировка температуры
да
Вид панели для вафель
бельгийские вафли
Антипригарное покрытие
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х29х13
Вес, кг.
2.58

Описание товара Вафельница Kitfort КТ-3607

С помощью вафельницы КТ-3607 вы сможете испечь 4 бельгийские вафли за раз. Разнообразные рецепты и простота приготовления сделают ваши завтраки самыми вкусными. Модель подойдёт для большой семьи, благодаря возможности готовить сразу несколько вафель. Прибор оснащён индикатором питания и индикатором нагрева. Ручка регулировки температуры является ручкой термостата. Термостат обеспечивает возможность плавно регулировать температуру. Минимальная температура 50°С, максимальная – 230°С. Панели имеют антипригарное покрытие, что позволяет легко и просто готовить любимый десерт. Благодаря такому покрытию готовить вафли можно с минимальным количеством масла или без него.

Отзывы о товаре Вафельница Kitfort КТ-3607




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Мощность, Вт
1400
Цвет
серебристый
Количество порций
4
Регулировка температуры
да
Вид панели для вафель
бельгийские вафли
Антипригарное покрытие
да
Страна производитель
Китай
Описание
С помощью вафельницы КТ-3607 вы сможете испечь 4 бельгийские вафли за раз. Разнообразные рецепты и простота приготовления сделают ваши завтраки самыми вкусными. Модель подойдёт для большой семьи, благодаря возможности готовить сразу несколько вафель. Прибор оснащён индикатором питания и индикатором нагрева. Ручка регулировки температуры является ручкой термостата. Термостат обеспечивает возможность плавно регулировать температуру. Минимальная температура 50°С, максимальная – 230°С. Панели имеют антипригарное покрытие, что позволяет легко и просто готовить любимый десерт. Благодаря такому покрытию готовить вафли можно с минимальным количеством масла или без него.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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