Тиски Sturm! 1075-11-65
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Тиски
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 640086
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Тиски
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.11
Описание товара Тиски Sturm! 1075-11-65
Слесарные настольные тиски Sturm 1075-11-65 предназначены для зажима труб и различных деталей во время их обработки. Корпус и подвижная планка изготовлены из чугуна СЧ-30 в соответствии стандартам ГОСТ 4045-75. Прочные губки обеспечивают надежную фиксацию заготовок. Модель обладает функцией поворота для удобства работы оператора.
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Тиски
Страна производитель
Китай
Слесарные настольные тиски Sturm 1075-11-65 предназначены для зажима труб и различных деталей во время их обработки. Корпус и подвижная планка изготовлены из чугуна СЧ-30 в соответствии стандартам ГОСТ 4045-75. Прочные губки обеспечивают надежную фиксацию заготовок. Модель обладает функцией поворота для удобства работы оператора.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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