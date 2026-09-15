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Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12"/ 300 мм Gross (20721) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12"/ 300 мм Gross (20721)

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Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 1
Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 2
Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 3
Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 4
Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 5
Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 6
Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 7
Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 8
Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 9
Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 10
Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 11
Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 12
Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 13
Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 14
Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 15
Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 16
Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 17
Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 18
Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 19
Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 20
Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 21
Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 22
Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
  • Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 1
  • Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 2
  • Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 3
  • Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 4
  • Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 5
  • Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 6
  • Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 7
  • Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 8
  • Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 9
  • Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 10
  • Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 11
  • Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 12
  • Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 13
  • Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 14
  • Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 15
  • Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 16
  • Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 17
  • Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 18
  • Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 19
  • Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 20
  • Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 21
  • Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 22
  • Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12&quot;/ 300 мм Gross (20721) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648945
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12"/ 300 мм Gross (20721)
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Глубина зажима
95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х13х4
Вес, г.
700

Описание товара Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12"/ 300 мм Gross (20721)

Реечная быстрозажимная струбцина Gross 20721, в металлическом корпусе, с рычажным храповым механизмом, служит для фиксации деталей и конструкций толщиной до 12 дюймов / 300 мм. Губки подводят вплотную к детали, а храповый механизм с рычагом позволяет окончательно зафиксировать ее, максимально используя мускульную силу.



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Отзывы о товаре Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12"/ 300 мм Gross (20721)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Глубина зажима
95
Страна производитель
Китай
Описание
Реечная быстрозажимная струбцина Gross 20721, в металлическом корпусе, с рычажным храповым механизмом, служит для фиксации деталей и конструкций толщиной до 12 дюймов / 300 мм. Губки подводят вплотную к детали, а храповый механизм с рычагом позволяет окончательно зафиксировать ее, максимально используя мускульную силу.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12"/ 300 мм Gross (20721) - стоимость товара 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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