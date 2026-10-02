Электронная книга Onyx Boox Tab X Black
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Характеристики
Тип товара
Электронные книги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%109 990 руб. 119 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639032
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электронные книги
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
450
Описание товара Электронная книга Onyx Boox Tab X Black
ONYX BOOX Tab X — ридер с экраном 13,3 дюйма, высокопроизводительной аппаратной платформой и широкими возможностями для работы с текстом. Дисплей E Ink Mobius Carta имеет повышенную контрастность, подсветку с регулировкой цветовой температуры и пластиковую гибкую подложку, что повышает его надёжность. Ёмкостный сенсор позволяет работать в меню, масштабировать страницы привычными жестами пальцев. Второй индукционный сенсорный слой даёт возможность делать рисунки и рукописные заметки.
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ONYX BOOX Tab X — ридер с экраном 13,3 дюйма, высокопроизводительной аппаратной платформой и широкими возможностями для работы с текстом. Дисплей E Ink Mobius Carta имеет повышенную контрастность, подсветку с регулировкой цветовой температуры и пластиковую гибкую подложку, что повышает его надёжность. Ёмкостный сенсор позволяет работать в меню, масштабировать страницы привычными жестами пальцев. Второй индукционный сенсорный слой даёт возможность делать рисунки и рукописные заметки.
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