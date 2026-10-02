Мат Electrolux EMSM 2-150-6 (комплект теплого пола)
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Характеристики
Описание товара Мат Electrolux EMSM 2-150-6 (комплект теплого пола)
Серия MULTI SIZE MAT – сверхтонкий нагревательный мат на эластичной основе. Уникальная растягивающаяся конструкция позволяет изменять длину мата в диапазоне от 10% до 35% от первоначальной, тем самым варьируя площадь обогрева и мощность мата от 150 Вт/м? до 111 Вт/м?. Укладывается под любые напольные покрытия, в том числе деревянные. Маты на эластичной основе, в отличие от матов на сетке, позволяют варьировать форму укладки: от привычной прямоугольной формы до укладки ромбом или трапецией. Таким образом, можно обойти все «препятствия» и установить тёплый пол сложной геометрии. Это весьма удобно для монтажа теплых полов в помещениях с нестандартными размерами, например, в ванных комнатах, прихожих или кухнях с крупногабаритной стационарной техникой. Тканая основа мата выполнена в виде эластичных полос, позволяющих при необходимости растягивать уложенный мат, увеличивая при этом его длину до 35% от первоначальной длины, при этом пропорционально меняется мощность мата на единицу площади укладки. Изменяемый диапазон мощностей мата от 150 Вт/м? до 111 Вт/м? открывает новые возможности для оптимального обогрева пола в помещении любого типа. Кроме того, уменьшение мощности позволяет использовать мат для монтажа в стяжку под деревянные покрытия пола. При желании мат можно растягивать только на определенных участках, формируя, таким образом, локальные зоны с разной интенсивностью нагрева.
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