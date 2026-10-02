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Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола)

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Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 1
Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 2
Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 3
Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 4
Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 5
Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 6
Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 7
Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 8
Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 9
Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 10
Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 11
Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 12
Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 13
Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 14
Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 15
Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 16
Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 17
Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 18
Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Теплый пол
  • Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 1
  • Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 2
  • Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 3
  • Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 4
  • Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 5
  • Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 6
  • Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 7
  • Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 8
  • Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 9
  • Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 10
  • Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 11
  • Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 12
  • Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 13
  • Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 14
  • Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 15
  • Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 16
  • Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 17
  • Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 18
  • Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
17 130 руб.  22 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 638409
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Теплый пол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х35х17
Вес, кг.
3.35

Описание товара Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола)

В этой серии нагревательных матов тонкий двухжильный нагревательный кабель надежно зафиксирован в современной текстильной основе, которая отлично впитывает раствор плиточного клея, образуя единую монолитную структуру без пузырьков воздуха. Муфта, соединяющая нагревательную часть мата и монтажный провод, имеет практически такой же диаметр, как нагревательный кабель: идеальный вариант для укладки с минимальным поднятием уровня пола. Для максимальной безопасности и длительной эксплуатации предусмотрена высококачественная двойная изоляция греющих жил, выдерживающая до 4000 В пробивного напряжения. Оптимальная мощность нагревательных матов Electrolux Eco Mat способствует созданию максимально комфортного микроклимата в сухом или влажном помещении — там, где это необходимо.

Отзывы о товаре Мат Electrolux EEM 2-150-8 (комплект теплого пола)




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Теплый пол
Страна производитель
Китай
Описание
В этой серии нагревательных матов тонкий двухжильный нагревательный кабель надежно зафиксирован в современной текстильной основе, которая отлично впитывает раствор плиточного клея, образуя единую монолитную структуру без пузырьков воздуха. Муфта, соединяющая нагревательную часть мата и монтажный провод, имеет практически такой же диаметр, как нагревательный кабель: идеальный вариант для укладки с минимальным поднятием уровня пола. Для максимальной безопасности и длительной эксплуатации предусмотрена высококачественная двойная изоляция греющих жил, выдерживающая до 4000 В пробивного напряжения. Оптимальная мощность нагревательных матов Electrolux Eco Mat способствует созданию максимально комфортного микроклимата в сухом или влажном помещении — там, где это необходимо.
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Доставка
Отзывы


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