Пушка тепловая BALLU BHP-P2-30
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Характеристики
Описание товара Пушка тепловая BALLU BHP-P2-30
Высокий сегмент мощности пушек серии Prorab 2 занимают приборы с мощностью нагрева 22 и 27 кВт. Профессиональная пушка P2- 30 незаменима при обогреве помещений площадью до 270 м. Данная модель относится к профессиональным промышленным приборам и рассчитана на работу в самых тяжелых условия. Она идеально подойдёт для применения в производственных, сельскохозяйственных и складских помещениях, а также для обогрева и сушки объектов в строительстве. Корпус, прошедший антикоррозийную обработку и встроенный термостат для защиты от перегрева с функцией перезапуска гарантируют долговечную работу прибора, а наличие колёсного шасси упрощает перемещение пушки по объекту. В цилиндрическом корпусе пушки нагревательные элементы особой формы способствуют созданию более эффективного направленного воздушного потока. В пушке предусмотрено два режима мощности и режим вентиляции. Обогреватель питается от сети 400В и имеет кабельный ввод на корпусе, что обеспечивает простоту и надежность подключения.
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