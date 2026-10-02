Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Пароочиститель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 636973
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насадка для пола, насадка-скребок, насадка-щетка, точечная насадка, угловая насадка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х25х16
Вес, кг.
2.18
Описание товара Пароочиститель Kitfort КТ-9138-3 черно-желтый
Отпариватель Kitfort КТ-9138 – это универсальное решение для вашего дома. Этот прибор способен заменить дезинфектор, стеклоочиститель и отпариватель. Это устройство, которое точно пригодится вам, обеспечивая максимальную функциональность и удобство. При использовании пароочистителя вы заметите, как индикатор периодически мигает, что указывает на автоматическую терморегуляцию нагрева внутри бойлера. Для подачи пара сдвиньте предохранитель в верхнее положение и удерживайте кнопку подачи пара. Пароочиститель Kitfort KT-9138 имеет бойлерный принцип работы. Специальная крышка на верхней части корпуса оснащена защитным механизмом. Для вашей безопасности крышка не открутится, пока температура и давление в бойлере не понизятся.
насадка для пола, насадка-скребок, насадка-щетка, точечная насадка, угловая насадка
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель Kitfort КТ-9138 – это универсальное решение для вашего дома. Этот прибор способен заменить дезинфектор, стеклоочиститель и отпариватель. Это устройство, которое точно пригодится вам, обеспечивая максимальную функциональность и удобство. При использовании пароочистителя вы заметите, как индикатор периодически мигает, что указывает на автоматическую терморегуляцию нагрева внутри бойлера. Для подачи пара сдвиньте предохранитель в верхнее положение и удерживайте кнопку подачи пара. Пароочиститель Kitfort KT-9138 имеет бойлерный принцип работы. Специальная крышка на верхней части корпуса оснащена защитным механизмом. Для вашей безопасности крышка не открутится, пока температура и давление в бойлере не понизятся.
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