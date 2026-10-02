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Пароочиститель Kitfort КТ-9138-3 черно-желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пароочиститель Kitfort КТ-9138-3 черно-желтый

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Пароочиститель Kitfort КТ-9138-3 черно-желтый - фото 1
Пароочиститель Kitfort КТ-9138-3 черно-желтый - фото 2
Пароочиститель Kitfort КТ-9138-3 черно-желтый - фото 3
Пароочиститель Kitfort КТ-9138-3 черно-желтый - фото 4
Пароочиститель Kitfort КТ-9138-3 черно-желтый - фото 5
Пароочиститель Kitfort КТ-9138-3 черно-желтый - фото 6
Пароочиститель Kitfort КТ-9138-3 черно-желтый - фото 7
Пароочиститель Kitfort КТ-9138-3 черно-желтый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пароочиститель
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9138-3 черно-желтый - фото 1
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9138-3 черно-желтый - фото 2
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9138-3 черно-желтый - фото 3
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9138-3 черно-желтый - фото 4
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9138-3 черно-желтый - фото 5
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9138-3 черно-желтый - фото 6
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9138-3 черно-желтый - фото 7
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9138-3 черно-желтый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636973
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Пароочиститель
Бойлер, л
0.45
Вид
напольный
Время нагрева до готовности к работе, сек
0
Время непрерывной работы
12 мин
Длина сетевого шнура
2.8
Дополнительный цвет
черный
Максимальная подача пара, г/мин
32
Максимальное давление пара, бар
3.2
Материал корпуса
металл/пластик
Минимальное давление пара, бар
2.6
Мощность, Вт
1050
Основной цвет
желтый
Регулировка подачи пара
да
Резервуар для воды, л
0.45
Серия
Kitfort КТ-9138
Щетки насадки
насадка для пола, насадка-скребок, насадка-щетка, точечная насадка, угловая насадка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х25х16
Вес, кг.
2.18

Описание товара Пароочиститель Kitfort КТ-9138-3 черно-желтый

Отпариватель Kitfort КТ-9138 – это универсальное решение для вашего дома. Этот прибор способен заменить дезинфектор, стеклоочиститель и отпариватель. Это устройство, которое точно пригодится вам, обеспечивая максимальную функциональность и удобство. При использовании пароочистителя вы заметите, как индикатор периодически мигает, что указывает на автоматическую терморегуляцию нагрева внутри бойлера. Для подачи пара сдвиньте предохранитель в верхнее положение и удерживайте кнопку подачи пара. Пароочиститель Kitfort KT-9138 имеет бойлерный принцип работы. Специальная крышка на верхней части корпуса оснащена защитным механизмом. Для вашей безопасности крышка не открутится, пока температура и давление в бойлере не понизятся.

Отзывы о товаре Пароочиститель Kitfort КТ-9138-3 черно-желтый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Пароочиститель
Бойлер, л
0.45
Вид
напольный
Время нагрева до готовности к работе, сек
0
Время непрерывной работы
12 мин
Длина сетевого шнура
2.8
Дополнительный цвет
черный
Максимальная подача пара, г/мин
32
Максимальное давление пара, бар
3.2
Материал корпуса
металл/пластик
Минимальное давление пара, бар
2.6
Развернуть
Мощность, Вт
1050
Основной цвет
желтый
Регулировка подачи пара
да
Резервуар для воды, л
0.45
Серия
Kitfort КТ-9138
Щетки насадки
насадка для пола, насадка-скребок, насадка-щетка, точечная насадка, угловая насадка
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель Kitfort КТ-9138 – это универсальное решение для вашего дома. Этот прибор способен заменить дезинфектор, стеклоочиститель и отпариватель. Это устройство, которое точно пригодится вам, обеспечивая максимальную функциональность и удобство. При использовании пароочистителя вы заметите, как индикатор периодически мигает, что указывает на автоматическую терморегуляцию нагрева внутри бойлера. Для подачи пара сдвиньте предохранитель в верхнее положение и удерживайте кнопку подачи пара. Пароочиститель Kitfort KT-9138 имеет бойлерный принцип работы. Специальная крышка на верхней части корпуса оснащена защитным механизмом. Для вашей безопасности крышка не открутится, пока температура и давление в бойлере не понизятся.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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