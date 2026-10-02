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Характеристики
Тип товара
Пароочиститель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 636965
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Описание товара Пароочиститель Kitfort КТ-9158-1 желтый
Пароочиститель КТ-9158 — многофункциональный аппарат, способный заменить паровую швабру, дезинфектор, стеклоочиститель и отпариватель для тканей. Используя струю горячего пара, устройство отлично очищает поверхности и обеспечивает деликатную глажку вещей. Регулятор подачи пара включает и выключает устройство, а также позволяет плавно регулировать интенсивность подачи пара. Индикатор вокруг барабана показывает режим работы бойлера красным и синим цветом. Регулятор подачи пара включает и выключает устройство, а также позволяет плавно регулировать интенсивность подачи пара. Индикатор вокруг барабана показывает режим работы бойлера красным и синим цветом.
Пароочиститель КТ-9158 — многофункциональный аппарат, способный заменить паровую швабру, дезинфектор, стеклоочиститель и отпариватель для тканей. Используя струю горячего пара, устройство отлично очищает поверхности и обеспечивает деликатную глажку вещей. Регулятор подачи пара включает и выключает устройство, а также позволяет плавно регулировать интенсивность подачи пара. Индикатор вокруг барабана показывает режим работы бойлера красным и синим цветом. Регулятор подачи пара включает и выключает устройство, а также позволяет плавно регулировать интенсивность подачи пара. Индикатор вокруг барабана показывает режим работы бойлера красным и синим цветом.
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