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Пароочиститель Kitfort КТ-9158-1 желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пароочиститель Kitfort КТ-9158-1 желтый

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Пароочиститель Kitfort КТ-9158-1 желтый - фото 1
Пароочиститель Kitfort КТ-9158-1 желтый - фото 2
Пароочиститель Kitfort КТ-9158-1 желтый - фото 3
Пароочиститель Kitfort КТ-9158-1 желтый - фото 4
Пароочиститель Kitfort КТ-9158-1 желтый - фото 5
Пароочиститель Kitfort КТ-9158-1 желтый - фото 6
Пароочиститель Kitfort КТ-9158-1 желтый - фото 7
Пароочиститель Kitfort КТ-9158-1 желтый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пароочиститель
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9158-1 желтый - фото 1
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9158-1 желтый - фото 2
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9158-1 желтый - фото 3
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9158-1 желтый - фото 4
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9158-1 желтый - фото 5
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9158-1 желтый - фото 6
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9158-1 желтый - фото 7
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9158-1 желтый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636965
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Пароочиститель
Бойлер, л
0.95
Вид
ручной
Время непрерывной работы
0.5 мин
Длина парового шланга
0.7
Длина сетевого шнура
4.9
Дополнительный цвет
черный
Максимальная подача пара, г/мин
35
Максимальное давление пара, бар
1
Материал корпуса
металл/пластик
Мощность, Вт
1300
Основной цвет
желтый
Регулировка подачи пара
да
Резервуар для воды, л
0.95
Серия
Kitfort КТ-9158
Щетки насадки
насадка для пола, насадка-скребок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х29х16
Вес, кг.
4

Описание товара Пароочиститель Kitfort КТ-9158-1 желтый

Пароочиститель КТ-9158 — многофункциональный аппарат, способный заменить паровую швабру, дезинфектор, стеклоочиститель и отпариватель для тканей. Используя струю горячего пара, устройство отлично очищает поверхности и обеспечивает деликатную глажку вещей. Регулятор подачи пара включает и выключает устройство, а также позволяет плавно регулировать интенсивность подачи пара. Индикатор вокруг барабана показывает режим работы бойлера красным и синим цветом. Регулятор подачи пара включает и выключает устройство, а также позволяет плавно регулировать интенсивность подачи пара. Индикатор вокруг барабана показывает режим работы бойлера красным и синим цветом.

Отзывы о товаре Пароочиститель Kitfort КТ-9158-1 желтый




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Пароочиститель
Бойлер, л
0.95
Вид
ручной
Время непрерывной работы
0.5 мин
Длина парового шланга
0.7
Длина сетевого шнура
4.9
Дополнительный цвет
черный
Максимальная подача пара, г/мин
35
Максимальное давление пара, бар
1
Материал корпуса
металл/пластик
Мощность, Вт
1300
Развернуть
Основной цвет
желтый
Регулировка подачи пара
да
Резервуар для воды, л
0.95
Серия
Kitfort КТ-9158
Щетки насадки
насадка для пола, насадка-скребок
Страна производитель
Китай
Описание
Пароочиститель КТ-9158 — многофункциональный аппарат, способный заменить паровую швабру, дезинфектор, стеклоочиститель и отпариватель для тканей. Используя струю горячего пара, устройство отлично очищает поверхности и обеспечивает деликатную глажку вещей. Регулятор подачи пара включает и выключает устройство, а также позволяет плавно регулировать интенсивность подачи пара. Индикатор вокруг барабана показывает режим работы бойлера красным и синим цветом. Регулятор подачи пара включает и выключает устройство, а также позволяет плавно регулировать интенсивность подачи пара. Индикатор вокруг барабана показывает режим работы бойлера красным и синим цветом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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