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The Pretty Reckless - Other Worlds (0196587646110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Pretty Reckless - Other Worlds (0196587646110) виниловая пластинка

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The Pretty Reckless - Other Worlds (0196587646110) виниловая пластинка - фото 1
The Pretty Reckless - Other Worlds (0196587646110) виниловая пластинка - фото 2
The Pretty Reckless - Other Worlds (0196587646110) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Pretty Reckless
Альбом (сингл)
Other Worlds
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Pretty Reckless - Other Worlds (0196587646110) виниловая пластинка - фото 1
  • The Pretty Reckless - Other Worlds (0196587646110) виниловая пластинка - фото 2
  • The Pretty Reckless - Other Worlds (0196587646110) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636540
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0196587646110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Pretty Reckless
Альбом (сингл)
Other Worlds
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Pretty Reckless - Other Worlds (0196587646110) виниловая пластинка

Other Worlds - четвёртый студийный альбом группы The Pretty Reckless, вышедший в 2022 году. В альбом вошли ремиксы, заново перезаписанные треки и кавер-версии любимых музыкантами песен, среди них Death By Rock And Roll, Only Love Can Save Me Now (акустические версии) и ремикс на песню Got So High. Издание на чёрном 180-гр виниле. The Pretty Reckless - рок-группа из Нью-Йорка, возглавляемая певицей и актрисой Тейлор Момсен. Дебютный альбом The Pretty Reckless вышел в 2010 году. В одном из интервью Момсен заявила, что стиль группы будет неожиданным, с тяжёлым звучанием, но одновременно с забавными и лёгкими чертами. На стиль The Pretty Reckless повлияли Marilyn Manson, The Beatles, Oasis и Nirvana, а лично на Момсен - Курт Кобейн и Джоан Джетт.

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0196587646110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Pretty Reckless
Альбом (сингл)
Other Worlds
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Other Worlds - четвёртый студийный альбом группы The Pretty Reckless, вышедший в 2022 году. В альбом вошли ремиксы, заново перезаписанные треки и кавер-версии любимых музыкантами песен, среди них Death By Rock And Roll, Only Love Can Save Me Now (акустические версии) и ремикс на песню Got So High. Издание на чёрном 180-гр виниле. The Pretty Reckless - рок-группа из Нью-Йорка, возглавляемая певицей и актрисой Тейлор Момсен. Дебютный альбом The Pretty Reckless вышел в 2010 году. В одном из интервью Момсен заявила, что стиль группы будет неожиданным, с тяжёлым звучанием, но одновременно с забавными и лёгкими чертами. На стиль The Pretty Reckless повлияли Marilyn Manson, The Beatles, Oasis и Nirvana, а лично на Момсен - Курт Кобейн и Джоан Джетт.
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