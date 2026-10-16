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Other Worlds - четвёртый студийный альбом группы The Pretty Reckless, вышедший в 2022 году. В альбом вошли ремиксы, заново перезаписанные треки и кавер-версии любимых музыкантами песен, среди них Death By Rock And Roll, Only Love Can Save Me Now (акустические версии) и ремикс на песню Got So High. Издание на чёрном 180-гр виниле. The Pretty Reckless - рок-группа из Нью-Йорка, возглавляемая певицей и актрисой Тейлор Момсен. Дебютный альбом The Pretty Reckless вышел в 2010 году. В одном из интервью Момсен заявила, что стиль группы будет неожиданным, с тяжёлым звучанием, но одновременно с забавными и лёгкими чертами. На стиль The Pretty Reckless повлияли Marilyn Manson, The Beatles, Oasis и Nirvana, а лично на Момсен - Курт Кобейн и Джоан Джетт.

Other Worlds - четвёртый студийный альбом группы The Pretty Reckless, вышедший в 2022 году. В альбом вошли ремиксы, заново перезаписанные треки и кавер-версии любимых музыкантами песен, среди них Death By Rock And Roll, Only Love Can Save Me Now (акустические версии) и ремикс на песню Got So High. Издание на чёрном 180-гр виниле. The Pretty Reckless - рок-группа из Нью-Йорка, возглавляемая певицей и актрисой Тейлор Момсен. Дебютный альбом The Pretty Reckless вышел в 2010 году. В одном из интервью Момсен заявила, что стиль группы будет неожиданным, с тяжёлым звучанием, но одновременно с забавными и лёгкими чертами. На стиль The Pretty Reckless повлияли Marilyn Manson, The Beatles, Oasis и Nirvana, а лично на Момсен - Курт Кобейн и Джоан Джетт.

The Pretty Reckless - Other Worlds (0196587646110) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.