Top.Mail.Ru
The Kinks - Face To Face (4050538813067) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Kinks - Face To Face (4050538813067) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Kinks - Face To Face (4050538813067) виниловая пластинка - фото 1
The Kinks - Face To Face (4050538813067) виниловая пластинка - фото 2
The Kinks - Face To Face (4050538813067) виниловая пластинка - фото 3
The Kinks - Face To Face (4050538813067) виниловая пластинка - фото 4
The Kinks - Face To Face (4050538813067) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Kinks
Альбом (сингл)
FACE TO FACE
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Kinks - Face To Face (4050538813067) виниловая пластинка - фото 1
  • The Kinks - Face To Face (4050538813067) виниловая пластинка - фото 2
  • The Kinks - Face To Face (4050538813067) виниловая пластинка - фото 3
  • The Kinks - Face To Face (4050538813067) виниловая пластинка - фото 4
  • The Kinks - Face To Face (4050538813067) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636442
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Kinks - Face To Face (4050538813067) виниловая пластинка
2 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[4050538813067]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Kinks
Альбом (сингл)
FACE TO FACE
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Kinks - Face To Face (4050538813067) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Party Line, Rosy Wont You Please Come Home, Dandy, Too Much On My Mind, Session Man, Rainy Day In June, House In The Country, Holiday In Waikiki, Most Exclusive Residence For Sale, Fancy, Little Miss Queen Of Darkness, Youre Lookin Fine, Sunny Afternoon, Ill Remember

Отзывы о товаре The Kinks - Face To Face (4050538813067) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[4050538813067]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Kinks
Альбом (сингл)
FACE TO FACE
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Party Line, Rosy Wont You Please Come Home, Dandy, Too Much On My Mind, Session Man, Rainy Day In June, House In The Country, Holiday In Waikiki, Most Exclusive Residence For Sale, Fancy, Little Miss Queen Of Darkness, Youre Lookin Fine, Sunny Afternoon, Ill Remember
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Kinks - Face To Face (4050538813067) виниловая пластинка – стоимость товара 2990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...