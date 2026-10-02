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Паровая швабра Kitfort КТ-1046 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Паровая швабра Kitfort КТ-1046

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Паровая швабра Kitfort КТ-1046 - фото 1
Паровая швабра Kitfort КТ-1046 - фото 2
Паровая швабра Kitfort КТ-1046 - фото 3
Паровая швабра Kitfort КТ-1046 - фото 4
Паровая швабра Kitfort КТ-1046 - фото 5
Паровая швабра Kitfort КТ-1046 - фото 6
Паровая швабра Kitfort КТ-1046 - фото 7
Паровая швабра Kitfort КТ-1046 - фото 8
Паровая швабра Kitfort КТ-1046 - фото 9
Паровая швабра Kitfort КТ-1046 - фото 10
Паровая швабра Kitfort КТ-1046 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Мощность, Вт
1500
Резервуар для воды, л
0.37
Максимальная подача пара, г/мин
35
Намотка сетевого шнура
ручная
Щетки и насадки
большая круглая нейлоновая щетка, малая круглая нейлоновая щетка, плоская нейлоновая щетка, щетка для пола, для отпаривания со скребком, скребок, струйная насадка х 3 шт, угловая насадка
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1046 - фото 1
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1046 - фото 2
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1046 - фото 3
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1046 - фото 4
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1046 - фото 5
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1046 - фото 6
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1046 - фото 7
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1046 - фото 8
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1046 - фото 9
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1046 - фото 10
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1046 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635096
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Бойлер, л
0.37
Дополнительный цвет
голубой
Максимальное давление пара, бар
1
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
белый
Прочее
съемный ручной модуль
Регулировка подачи пара
да
Мощность, Вт
1500
Резервуар для воды, л
0.37
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Максимальная подача пара, г/мин
35
Намотка сетевого шнура
ручная
Длина сетевого шнура
8
Резервуар для моющего средства, л
нет
Щетки и насадки
большая круглая нейлоновая щетка, малая круглая нейлоновая щетка, плоская нейлоновая щетка, щетка для пола, для отпаривания со скребком, скребок, струйная насадка х 3 шт, угловая насадка
Функции и особенности
индикатор включения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х20
Вес, кг.
3.5

Описание товара Паровая швабра Kitfort КТ-1046

Паровая швабра КТ-1046—универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует поверхность. Швабра поможет очистить раковину и плиту, зеркала и мебель без каких-либо химических средств. Плавная регулировка уровня подачи пара позволяет настраивать интенсивность работы устройства. Это очень удобно при очистке разных типов поверхностей с разным уровнем загрязнения. Чем сильнее загрязнение, тем больше пара потребуется. Швабра КТ-1046 оснащена специальной конструкцией, благодаря которой вы сможете легко вымыть пол под мебелью. Принцип действия парогенератора основан на воздействии горячего пара на загрязнения. Пар проникает внутрь загрязнения, размягчая и растворяя его. Для очистки окон, зеркал и кафельной плитки предусмотрена специальная насадка для отпаривания со скребком. Её можно использовать с тряпкой для отпаривания, чтобы отпаривать одежду и чистить обивку мягкой мебели.Напольная щётка закреплена на специальном шаровом шарнире с наклоном в двух плоскостях, что делает швабру КТ-1046 очень маневренной и значительно облегчает уборку.

Отзывы о товаре Паровая швабра Kitfort КТ-1046




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Бойлер, л
0.37
Дополнительный цвет
голубой
Максимальное давление пара, бар
1
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
белый
Прочее
съемный ручной модуль
Регулировка подачи пара
да
Мощность, Вт
1500
Резервуар для воды, л
0.37
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Развернуть
Максимальная подача пара, г/мин
35
Намотка сетевого шнура
ручная
Длина сетевого шнура
8
Резервуар для моющего средства, л
нет
Щетки и насадки
большая круглая нейлоновая щетка, малая круглая нейлоновая щетка, плоская нейлоновая щетка, щетка для пола, для отпаривания со скребком, скребок, струйная насадка х 3 шт, угловая насадка
Функции и особенности
индикатор включения
Страна производитель
Китай
Описание
Паровая швабра КТ-1046—универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует поверхность. Швабра поможет очистить раковину и плиту, зеркала и мебель без каких-либо химических средств. Плавная регулировка уровня подачи пара позволяет настраивать интенсивность работы устройства. Это очень удобно при очистке разных типов поверхностей с разным уровнем загрязнения. Чем сильнее загрязнение, тем больше пара потребуется. Швабра КТ-1046 оснащена специальной конструкцией, благодаря которой вы сможете легко вымыть пол под мебелью. Принцип действия парогенератора основан на воздействии горячего пара на загрязнения. Пар проникает внутрь загрязнения, размягчая и растворяя его. Для очистки окон, зеркал и кафельной плитки предусмотрена специальная насадка для отпаривания со скребком. Её можно использовать с тряпкой для отпаривания, чтобы отпаривать одежду и чистить обивку мягкой мебели.Напольная щётка закреплена на специальном шаровом шарнире с наклоном в двух плоскостях, что делает швабру КТ-1046 очень маневренной и значительно облегчает уборку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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