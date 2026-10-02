Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Машинки для удаления катышков
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 635087
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время зарядки 1.5 часа, время работы 60 минут, мощность 1.5 Вт, скорость вращения лезвий 6800 об./мин, уровень шума 75 дБ
Страна производства
Китай
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-4012
Очиститель катышков Kitfort КТ-4012 вернёт вашей одежде ухоженный вид! Неправильная стирка, износ или примеси полиэстера в тканях приводят к появлению катышек, из-за которых любимые вещи теряют свой первоначальный вид. Очиститель катышков КТ-4012 можно использовать для ухода за любыми тканями из хлопка, шерсти или льна. Принцип работы прибора схож с электробритвой – защищённый металлической сеточкой блок ножей срезает комки ворса с поверхности ткани. Управление прибором осуществляется с помощью всего лишь одной кнопки. Когда вы нажимаете на кнопку включения, загорается подсветка, благодаря которой можно лучше очистить ткань и не пропустить очень маленькие катышки.
время зарядки 1.5 часа, время работы 60 минут, мощность 1.5 Вт, скорость вращения лезвий 6800 об./мин, уровень шума 75 дБ
Страна производства
Китай
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Очиститель катышков Kitfort КТ-4012 вернёт вашей одежде ухоженный вид! Неправильная стирка, износ или примеси полиэстера в тканях приводят к появлению катышек, из-за которых любимые вещи теряют свой первоначальный вид. Очиститель катышков КТ-4012 можно использовать для ухода за любыми тканями из хлопка, шерсти или льна. Принцип работы прибора схож с электробритвой – защищённый металлической сеточкой блок ножей срезает комки ворса с поверхности ткани. Управление прибором осуществляется с помощью всего лишь одной кнопки. Когда вы нажимаете на кнопку включения, загорается подсветка, благодаря которой можно лучше очистить ткань и не пропустить очень маленькие катышки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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