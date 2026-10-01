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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UBB-XG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UBB-XG

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Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UBB-XG - фото 7
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
1
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  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UBB-XG - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UBB-XG - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UBB-XG - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UBB-XG - фото 5
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UBB-XG - фото 6
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UBB-XG - фото 7
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UBB-XG - фото 8
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UBB-XG - фото 9
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UBB-XG - фото 10
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UBB-XG - фото 11
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UBB-XG - фото 12
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UBB-XG - фото 13
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UBB-XG - фото 14
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UBB-XG - фото 15
  • Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UBB-XG - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
203 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631301
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Цвет
белый
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Количество портов LAN
1
Размещение
внутри помещения
Установка
на мачту
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, кг.
3.4

Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UBB-XG

UniFi® Building-to-Building Bridge XG (UBB XG) — это канал PtP с частотой 60 ГГц, который обеспечивает быстрое соединение на короткие расстояния, сохраняя при этом чрезвычайно высокие скорости до 500 м. Блоки UBB XG Bridge, разработанные с учетом простоты подключения и работы, предварительно сопряжены и оснащены светодиодами калибровки, которые помогут вам легко настроить их угол и положение для оптимизации передачи сигнала. Полностью интегрированный с приложением UniFi Network, UBB XG можно настроить за считанные минуты и управлять им через централизованный интуитивно понятный интерфейс, что делает работу в сети проще, чем когда-либо!

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UBB-XG




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Цвет
белый
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Количество портов LAN
1
Размещение
внутри помещения
Установка
на мачту
Страна производитель
Китай
Описание
UniFi® Building-to-Building Bridge XG (UBB XG) — это канал PtP с частотой 60 ГГц, который обеспечивает быстрое соединение на короткие расстояния, сохраняя при этом чрезвычайно высокие скорости до 500 м. Блоки UBB XG Bridge, разработанные с учетом простоты подключения и работы, предварительно сопряжены и оснащены светодиодами калибровки, которые помогут вам легко настроить их угол и положение для оптимизации передачи сигнала. Полностью интегрированный с приложением UniFi Network, UBB XG можно настроить за считанные минуты и управлять им через централизованный интуитивно понятный интерфейс, что делает работу в сети проще, чем когда-либо!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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