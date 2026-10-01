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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
203 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 631301
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Описание товара Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UBB-XG
UniFi® Building-to-Building Bridge XG (UBB XG) — это канал PtP с частотой 60 ГГц, который обеспечивает быстрое соединение на короткие расстояния, сохраняя при этом чрезвычайно высокие скорости до 500 м.
Блоки UBB XG Bridge, разработанные с учетом простоты подключения и работы, предварительно сопряжены и оснащены светодиодами калибровки, которые помогут вам легко настроить их угол и положение для оптимизации передачи сигнала.
Полностью интегрированный с приложением UniFi Network, UBB XG можно настроить за считанные минуты и управлять им через централизованный интуитивно понятный интерфейс, что делает работу в сети проще, чем когда-либо!
UniFi® Building-to-Building Bridge XG (UBB XG) — это канал PtP с частотой 60 ГГц, который обеспечивает быстрое соединение на короткие расстояния, сохраняя при этом чрезвычайно высокие скорости до 500 м.
Блоки UBB XG Bridge, разработанные с учетом простоты подключения и работы, предварительно сопряжены и оснащены светодиодами калибровки, которые помогут вам легко настроить их угол и положение для оптимизации передачи сигнала.
Полностью интегрированный с приложением UniFi Network, UBB XG можно настроить за считанные минуты и управлять им через централизованный интуитивно понятный интерфейс, что делает работу в сети проще, чем когда-либо!
Wi-Fi точка доступа Ubiquiti UBB-XG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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