The Offspring - Greatest Hits (0602445032693) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Offspring
Альбом (сингл)
The, Greatest Hits
Жанр
Панк-рок, Панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб.
В наличии
Код товара: 627712
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Загружаем...
4 130 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602445032693]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Offspring
Альбом (сингл)
The, Greatest Hits
Жанр
Панк-рок, Панк
Трек-лист
Can't Repeat, Come Out And Play (Keep 'Em Separated), Self Esteem, Gotta Get Away, All I Want, Gone Away, Pretty Fly (For A White Guy), Why Don't You Get A Job?, The Kids Aren't Alright, Original Prankster, Want You Bad, Defy You, Hit That, (Can't Get My) Head Around You.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Offspring - Greatest Hits (0602445032693) виниловая пластинка
"Greatest Hits" - сборник главных хитов американской рок-группы The Offspring, вышедший первоначально в 2005 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602445032693]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Offspring
Альбом (сингл)
The, Greatest Hits
Жанр
Панк-рок, Панк
Трек-лист
Can't Repeat, Come Out And Play (Keep 'Em Separated), Self Esteem, Gotta Get Away, All I Want, Gone Away, Pretty Fly (For A White Guy), Why Don't You Get A Job?, The Kids Aren't Alright, Original Prankster, Want You Bad, Defy You, Hit That, (Can't Get My) Head Around You.
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
"Greatest Hits" - сборник главных хитов американской рок-группы The Offspring, вышедший первоначально в 2005 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Offspring - Greatest Hits (0602445032693) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4130 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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