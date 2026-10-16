0819514011842, Rare Earth, Generation (coloured) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 0819514011842, Rare Earth, Generation (coloured) виниловая пластинка
Саундтрек к одноимённому комедийному фильму 1969 года режиссера Джорджа Шефера, записанный американской блюз-рок группой Rare Earth. Переиздание 2020 года. Коллекционное лимитированное издание в 2000 копий на виниле розового цвета. Конверт с OBI. Rare Earth - американская рок-группа, образовавшаяся в 1968 году в Детройте, исполнявшая фанк-рок с элементами музыки соул, и ставшая первой белой группой, получившей контракт с лейблом Motown Records, который создал филиал Rare Earth Records, названный в её честь. Пик популярности Rare Earth пришёлся на 1970-1972 годы, когда четыре альбома группы входили в первые 30 позиций в списках Биллборда, а в первую десятку Billboard Hot 100 поднимались синглы (I Know) Im Loosing You, Get Ready и I Just Want to Celebrate.
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