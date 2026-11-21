Термопаста Gembird FreOn ULTRA GF-21-3 3гр шприц
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Характеристики
Тип товара
Термопаста
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%300 руб. 590 руб.
В наличии
Код товара: 625712
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300 руб. -49%
590 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
19х10х3
Вес, г.
40
Описание товара Термопаста Gembird FreOn ULTRA GF-21-3 3гр шприц
Термопаста Gembird FreOn Ultra GF-21 из углеродных и металлооксидных соединений быстро отводит тепло от чипа к радиатору В комплекте шпатель для равномерного и аккуратного нанесения термопасты. Теплопроводность: > 4.63 Вт/м-К Тепловое сопротивление: < 0.087 м? - °С/Вт Рабочая температура: -30 - 300 °С Цвет: белый
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Термопаста Gembird FreOn Ultra GF-21 из углеродных и металлооксидных соединений быстро отводит тепло от чипа к радиатору В комплекте шпатель для равномерного и аккуратного нанесения термопасты. Теплопроводность: > 4.63 Вт/м-К Тепловое сопротивление: < 0.087 м? - °С/Вт Рабочая температура: -30 - 300 °С Цвет: белый
Термопаста Gembird FreOn ULTRA GF-21-3 3гр шприц - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 300 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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