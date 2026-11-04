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Отпариватель ручной Kitfort КТ-9150 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной Kitfort КТ-9150

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Ручной отпариватель Kitfort КТ-9150 - фото 1
Ручной отпариватель Kitfort КТ-9150 - фото 2
Ручной отпариватель Kitfort КТ-9150 - фото 3
Ручной отпариватель Kitfort КТ-9150 - фото 4
Ручной отпариватель Kitfort КТ-9150 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Ручной отпариватель Kitfort КТ-9150 - фото 1
  • Ручной отпариватель Kitfort КТ-9150 - фото 2
  • Ручной отпариватель Kitfort КТ-9150 - фото 3
  • Ручной отпариватель Kitfort КТ-9150 - фото 4
  • Ручной отпариватель Kitfort КТ-9150 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625380
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Отпариватель ручной Kitfort КТ-9150
3 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Размеры в упаковке, см
29х22х14
Вес, кг.
1

Описание товара Отпариватель ручной Kitfort КТ-9150

Отпариватель ручной Kitfort КТ-9150

Отзывы о товаре Отпариватель ручной Kitfort КТ-9150




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Описание
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9150
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отпариватель ручной Kitfort КТ-9150 - стоимость товара 3070 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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