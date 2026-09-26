Защита силиконовая Godox AD200Pro-PC для AD200Pro
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вспышки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621198
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вспышки
Комплектация
защита силиконовая Godox AD200Pro-PC для AD200Pro, гарантийный талон, упаковка
Особенности
силиконовая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х8
Вес, г.
200
Описание товара Защита силиконовая Godox AD200Pro-PC для AD200Pro
Защита силиконовая Godox AD200Pro-PC для аккумуляторных вспышек Godox Witstro AD200 и Godox Witstro AD200Pro с выступающими эластичными ребрами оберегает жидкокристаллический экран от повреждений и предотвращает случайные нажатия кнопок. Корпус не только предохраняет вспышку от ударов, но и служит мини-стендом для установки на горизонтальных поверхностях, например, при направлении вспышки «в потолок». Кроме того, силиконовая защита Godox AD200Pro-PC не помешает установить вспышку на адаптер 1/4 осветительной стойки или рига.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Вспышки
Комплектация
защита силиконовая Godox AD200Pro-PC для AD200Pro, гарантийный талон, упаковка
Особенности
силиконовая
Страна производитель
Китай
Защита силиконовая Godox AD200Pro-PC для аккумуляторных вспышек Godox Witstro AD200 и Godox Witstro AD200Pro с выступающими эластичными ребрами оберегает жидкокристаллический экран от повреждений и предотвращает случайные нажатия кнопок. Корпус не только предохраняет вспышку от ударов, но и служит мини-стендом для установки на горизонтальных поверхностях, например, при направлении вспышки «в потолок». Кроме того, силиконовая защита Godox AD200Pro-PC не помешает установить вспышку на адаптер 1/4 осветительной стойки или рига.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы
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