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Защита силиконовая Godox AD200Pro-PC для AD200Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защита силиконовая Godox AD200Pro-PC для AD200Pro

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Защита силиконовая Godox AD200Pro-PC для AD200Pro - фото 1
Защита силиконовая Godox AD200Pro-PC для AD200Pro - фото 2
Защита силиконовая Godox AD200Pro-PC для AD200Pro - фото 3
Защита силиконовая Godox AD200Pro-PC для AD200Pro - фото 4
Защита силиконовая Godox AD200Pro-PC для AD200Pro - фото 5
Защита силиконовая Godox AD200Pro-PC для AD200Pro - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вспышки
  • Защита силиконовая Godox AD200Pro-PC для AD200Pro - фото 1
  • Защита силиконовая Godox AD200Pro-PC для AD200Pro - фото 2
  • Защита силиконовая Godox AD200Pro-PC для AD200Pro - фото 3
  • Защита силиконовая Godox AD200Pro-PC для AD200Pro - фото 4
  • Защита силиконовая Godox AD200Pro-PC для AD200Pro - фото 5
  • Защита силиконовая Godox AD200Pro-PC для AD200Pro - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621198
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Вспышки
Комплектация
защита силиконовая Godox AD200Pro-PC для AD200Pro, гарантийный талон, упаковка
Особенности
силиконовая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х8
Вес, г.
200

Описание товара Защита силиконовая Godox AD200Pro-PC для AD200Pro

Защита силиконовая Godox AD200Pro-PC для аккумуляторных вспышек Godox Witstro AD200 и Godox Witstro AD200Pro с выступающими эластичными ребрами оберегает жидкокристаллический экран от повреждений и предотвращает случайные нажатия кнопок. Корпус не только предохраняет вспышку от ударов, но и служит мини-стендом для установки на горизонтальных поверхностях, например, при направлении вспышки «в потолок». Кроме того, силиконовая защита Godox AD200Pro-PC не помешает установить вспышку на адаптер 1/4 осветительной стойки или рига.

Отзывы о товаре Защита силиконовая Godox AD200Pro-PC для AD200Pro




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Вспышки
Комплектация
защита силиконовая Godox AD200Pro-PC для AD200Pro, гарантийный талон, упаковка
Особенности
силиконовая
Страна производитель
Китай
Описание
Защита силиконовая Godox AD200Pro-PC для аккумуляторных вспышек Godox Witstro AD200 и Godox Witstro AD200Pro с выступающими эластичными ребрами оберегает жидкокристаллический экран от повреждений и предотвращает случайные нажатия кнопок. Корпус не только предохраняет вспышку от ударов, но и служит мини-стендом для установки на горизонтальных поверхностях, например, при направлении вспышки «в потолок». Кроме того, силиконовая защита Godox AD200Pro-PC не помешает установить вспышку на адаптер 1/4 осветительной стойки или рига.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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