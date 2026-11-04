Радиотелефон Gigaset A170 Black
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Характеристики
Описание товара Радиотелефон Gigaset A170 Black
Телефон беспроводной (DECT) Gigaset A170 – это компактное и функциональное решение для использования как в квартире или доме, так и в небольшом офисе. Благодаря стандарту GAP модель может быть совместима со сторонним оборудованием, что будет удобно для активных переговоров. Радиус действия в помещении может достигать 50 метров, а на открытом пространстве – 300 метров. Питание осуществляется от двух аккумуляторов типа ААА, что обеспечивает время работы в режиме разговора плоть до 18 часов, а в режиме ожидания – до 200 часов. Телефон беспроводной (DECT) Gigaset A170 выполнен в чёрном пластиковом корпусе. Благодаря эргономичной форме устройство удобно лежит в руке. Встроенный монохромный дисплей с подсветкой вкупе с механическими клавишами обеспечивает удобную настройку и управление, позволяя включать громкую или конференц-связь, а также выбирать номера из телефонной книги на 50 позиций. Также телефон обладает встроенным определителем номера и будильником, Поставляется вместе с настольной подставкой и блоком питания.
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