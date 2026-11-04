Top.Mail.Ru
Радиотелефон Gigaset A170 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Радиотелефон Gigaset A170 Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Радиотелефон Gigaset A170 Black - фото 1
Радиотелефон Gigaset A170 Black - фото 2
Радиотелефон Gigaset A170 Black - фото 3
Радиотелефон Gigaset A170 Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
  • Радиотелефон Gigaset A170 Black - фото 1
  • Радиотелефон Gigaset A170 Black - фото 2
  • Радиотелефон Gigaset A170 Black - фото 3
  • Радиотелефон Gigaset A170 Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 621174
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Радиотелефон Gigaset A170 Black
3 660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GIGASET
Тип товара
Радиотелефон
Размеры в упаковке, см
15х8х8
Вес, г.
300

Описание товара Радиотелефон Gigaset A170 Black

Телефон беспроводной (DECT) Gigaset A170 – это компактное и функциональное решение для использования как в квартире или доме, так и в небольшом офисе. Благодаря стандарту GAP модель может быть совместима со сторонним оборудованием, что будет удобно для активных переговоров. Радиус действия в помещении может достигать 50 метров, а на открытом пространстве – 300 метров. Питание осуществляется от двух аккумуляторов типа ААА, что обеспечивает время работы в режиме разговора плоть до 18 часов, а в режиме ожидания – до 200 часов. Телефон беспроводной (DECT) Gigaset A170 выполнен в чёрном пластиковом корпусе. Благодаря эргономичной форме устройство удобно лежит в руке. Встроенный монохромный дисплей с подсветкой вкупе с механическими клавишами обеспечивает удобную настройку и управление, позволяя включать громкую или конференц-связь, а также выбирать номера из телефонной книги на 50 позиций. Также телефон обладает встроенным определителем номера и будильником, Поставляется вместе с настольной подставкой и блоком питания.

Отзывы о товаре Радиотелефон Gigaset A170 Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GIGASET
Тип товара
Радиотелефон
Описание
Телефон беспроводной (DECT) Gigaset A170 – это компактное и функциональное решение для использования как в квартире или доме, так и в небольшом офисе. Благодаря стандарту GAP модель может быть совместима со сторонним оборудованием, что будет удобно для активных переговоров. Радиус действия в помещении может достигать 50 метров, а на открытом пространстве – 300 метров. Питание осуществляется от двух аккумуляторов типа ААА, что обеспечивает время работы в режиме разговора плоть до 18 часов, а в режиме ожидания – до 200 часов. Телефон беспроводной (DECT) Gigaset A170 выполнен в чёрном пластиковом корпусе. Благодаря эргономичной форме устройство удобно лежит в руке. Встроенный монохромный дисплей с подсветкой вкупе с механическими клавишами обеспечивает удобную настройку и управление, позволяя включать громкую или конференц-связь, а также выбирать номера из телефонной книги на 50 позиций. Также телефон обладает встроенным определителем номера и будильником, Поставляется вместе с настольной подставкой и блоком питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиотелефон Gigaset A170 Black - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3660 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...