Гарнитура Accutone MB220 3.5 mm (ZE-MB220-RU)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб.
В наличии
Код товара: 621136
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 640 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, документация, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х7
Вес, г.
140
Описание товара Гарнитура Accutone MB220 3.5 mm (ZE-MB220-RU)
Мультимедийная гарнитура Accutone UB220 3.5mm для дома и офиса. Одно из лучших предложений в своей ценовой категории.. Модели от Accutone, ориентированные на голосовое общение и предназначенные для использования как дома, так и в офисе. Основная задача, стоящая перед серией 220 - обеспечение за приемлемую стоимость качественных акустических характеристик и высокого уровня комфорта для пользователя.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, документация, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
Мультимедийная гарнитура Accutone UB220 3.5mm для дома и офиса. Одно из лучших предложений в своей ценовой категории.. Модели от Accutone, ориентированные на голосовое общение и предназначенные для использования как дома, так и в офисе. Основная задача, стоящая перед серией 220 - обеспечение за приемлемую стоимость качественных акустических характеристик и высокого уровня комфорта для пользователя.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошие, слышно громко, звук в них чистый. подключение под ноутбук сделано, не требует переходников, микрофон не фонит. очень довольна покупкой, до этого брала более бюджетные варианты - никакого сравнения!
Достоинства:
Комментарий:
отличная гарнитура, все как в описании
Достоинства:
Комментарий:
Отличная гарнитура! Звук прекрасный! Нам потребовался ещё переходник,но он не дорогой. Гарнитура на уши не давит. Очень довольна покупкой
Достоинства:
Комментарий:
рабочая гарнитура, приобретена ребенку для онлайн связи - работает
Достоинства:
Комментарий:
гарнитура отличная. рекомендую. всё работает
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники, беру не первый раз
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чувствительный микрофон. Кабель длиной чуть больше 2-х метров. Амбушюры из упругого поролона или полиуретана, очень комфортны. Оболочка шнура на ощупь силиконовая. Жаль, что вместе, где кабель соединен с корпусом, нет пружины для защиты от резкого перегиба. Там есть какая-то виниловая финтюлина, но жесткая. Покупал для видеосвязи жены. Она утверждает, что слышимость в обоих направлениях отличная. Продавцу или производителю советую сделать защитную наклейку от вскрытия на коробку.
Достоинства:
Комментарий:
В работе ещё не использовала , но думаю , что все хорошо будет . А так удобные , на голову не давят.
Достоинства:
Комментарий:
нормальные уши, микро не фонит
Достоинства:
Комментарий:
Весьма полезен при прослушивании музыки многодорожечной, когда каждый трек говорит о многом.
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в сентябре, еще работают) Звук нормальный. В целом хороший вариант.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество. Всё пришло хорошо упаковано и в срок
Достоинства:
Комментарий:
В активном использовании пол года, ни разу не подвели. Шумоподавление работает, за 9 часов их не чувствуется. На голове смотрятся квадратно, не прилегают, но на работу никак не влияет.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники. Пришли быстро
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошие наушники. звук отличный. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Гарнитура понравилась. Пользуюсь по работе не так чтобы часто, но пару дней в неделю бывает. Слышимость хорошая. Меня тоже четко слышно. На посторонние шумы никто вроде не жаловался. На уши не давят. Все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Гарнитура отличная, слышно хорошо, на уши не давит, микрофон супер, шумодав работает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная гарнитура! Звук приятно удивил. Очень лёгкая, но при этом не "хлипкая") Микрофон супер, сравнивал с несколькими гарнитурами в похожем ценовом диапазоне. Accutone, благодарю за качественную гарнитуру!
Достоинства:
Комментарий:
Удобная, компактная гарнитура
Достоинства:
Комментарий:
Удобные, оч понравились. Микровон не проверял. Нет регулятора громкости.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие и удобные наушники, легкие. Проходя собеседование на разных ресурсах не всегда эти программы видели наушники.
Достоинства:
Комментарий:
Отвечает характеристике,нормальные,пойдет для работы
Достоинства:
Комментарий:
Лёгкая, подключение через один разъём 3.5, качество звука среднее, но для звонков больше не надо.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники, микрофон работает как надо, технических проблем не возникало, единственное - странная форма под голову, они не круглые сверху, а сплюснутые. Но в целом - привыкаешь.
Достоинства:
Комментарий:
Качеством товара доволен. Пользуюсь на работе - звоню клиентам. Не надо держать в руках моб телефон. Я слышу и меня слышно хорошо.
Гарнитура Accutone MB220 3.5 mm (ZE-MB220-RU) – стоимость товара 1640 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Гарнитура Accutone MB220 3.5 mm (ZE-MB220-RU)
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошие, слышно громко, звук в них чистый. подключение под ноутбук сделано, не требует переходников, микрофон не фонит. очень довольна покупкой, до этого брала более бюджетные варианты - никакого сравнения!
Достоинства:
Комментарий:
отличная гарнитура, все как в описании
Достоинства:
Комментарий:
Отличная гарнитура! Звук прекрасный! Нам потребовался ещё переходник,но он не дорогой. Гарнитура на уши не давит. Очень довольна покупкой
Достоинства:
Комментарий:
рабочая гарнитура, приобретена ребенку для онлайн связи - работает
Достоинства:
Комментарий:
гарнитура отличная. рекомендую. всё работает
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники, беру не первый раз
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чувствительный микрофон. Кабель длиной чуть больше 2-х метров. Амбушюры из упругого поролона или полиуретана, очень комфортны. Оболочка шнура на ощупь силиконовая. Жаль, что вместе, где кабель соединен с корпусом, нет пружины для защиты от резкого перегиба. Там есть какая-то виниловая финтюлина, но жесткая. Покупал для видеосвязи жены. Она утверждает, что слышимость в обоих направлениях отличная. Продавцу или производителю советую сделать защитную наклейку от вскрытия на коробку.
Достоинства:
Комментарий:
В работе ещё не использовала , но думаю , что все хорошо будет . А так удобные , на голову не давят.
Достоинства:
Комментарий:
нормальные уши, микро не фонит
Достоинства:
Комментарий:
Весьма полезен при прослушивании музыки многодорожечной, когда каждый трек говорит о многом.
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в сентябре, еще работают) Звук нормальный. В целом хороший вариант.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество. Всё пришло хорошо упаковано и в срок
Достоинства:
Комментарий:
В активном использовании пол года, ни разу не подвели. Шумоподавление работает, за 9 часов их не чувствуется. На голове смотрятся квадратно, не прилегают, но на работу никак не влияет.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники. Пришли быстро
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошие наушники. звук отличный. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Гарнитура понравилась. Пользуюсь по работе не так чтобы часто, но пару дней в неделю бывает. Слышимость хорошая. Меня тоже четко слышно. На посторонние шумы никто вроде не жаловался. На уши не давят. Все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Гарнитура отличная, слышно хорошо, на уши не давит, микрофон супер, шумодав работает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная гарнитура! Звук приятно удивил. Очень лёгкая, но при этом не "хлипкая") Микрофон супер, сравнивал с несколькими гарнитурами в похожем ценовом диапазоне. Accutone, благодарю за качественную гарнитуру!
Достоинства:
Комментарий:
Удобная, компактная гарнитура
Достоинства:
Комментарий:
Удобные, оч понравились. Микровон не проверял. Нет регулятора громкости.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие и удобные наушники, легкие. Проходя собеседование на разных ресурсах не всегда эти программы видели наушники.
Достоинства:
Комментарий:
Отвечает характеристике,нормальные,пойдет для работы
Достоинства:
Комментарий:
Лёгкая, подключение через один разъём 3.5, качество звука среднее, но для звонков больше не надо.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники, микрофон работает как надо, технических проблем не возникало, единственное - странная форма под голову, они не круглые сверху, а сплюснутые. Но в целом - привыкаешь.
Достоинства:
Комментарий:
Качеством товара доволен. Пользуюсь на работе - звоню клиентам. Не надо держать в руках моб телефон. Я слышу и меня слышно хорошо.