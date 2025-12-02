Top.Mail.Ru
Адаптер рукоятка Godox MoveLink ML-H купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Адаптер рукоятка Godox MoveLink ML-H

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Адаптер рукоятка Godox MoveLink ML-H - фото 1
Адаптер рукоятка Godox MoveLink ML-H - фото 2
Адаптер рукоятка Godox MoveLink ML-H - фото 3
Адаптер рукоятка Godox MoveLink ML-H - фото 4
Адаптер рукоятка Godox MoveLink ML-H - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель для микрофона
  • Адаптер рукоятка Godox MoveLink ML-H - фото 1
  • Адаптер рукоятка Godox MoveLink ML-H - фото 2
  • Адаптер рукоятка Godox MoveLink ML-H - фото 3
  • Адаптер рукоятка Godox MoveLink ML-H - фото 4
  • Адаптер рукоятка Godox MoveLink ML-H - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621116
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Держатель для микрофона
Комплектация
рукоятка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х7х7
Вес, г.
100

Описание товара Адаптер рукоятка Godox MoveLink ML-H

Адаптер-рукоятка Godox MoveLink ML-H позволит превратить беспроводной передатчик со встроенным микрофоном MoveLink в портативный ручной микрофон. Просто вставьте передатчик в рукоятку-адаптер ML-H, наденьте поролоновую ветрозащиту (входит в комплект), и вы получите микрофон для записи интервью, подкастов и многого другого. Снизу на рукоятке находится отверстие с резьбой 1/4 дюйм, которое позволяет закрепить микрофон на подставке или на микрофонной удочке.

Отзывы о товаре Адаптер рукоятка Godox MoveLink ML-H

Источник: Яндекс Маркет
02.12.2025
Александр Я.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная вещь под микрофон. Удобно держать, не тяжелая.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Держатель для микрофона
Комплектация
рукоятка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер-рукоятка Godox MoveLink ML-H позволит превратить беспроводной передатчик со встроенным микрофоном MoveLink в портативный ручной микрофон. Просто вставьте передатчик в рукоятку-адаптер ML-H, наденьте поролоновую ветрозащиту (входит в комплект), и вы получите микрофон для записи интервью, подкастов и многого другого. Снизу на рукоятке находится отверстие с резьбой 1/4 дюйм, которое позволяет закрепить микрофон на подставке или на микрофонной удочке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2025
Александр Я.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная вещь под микрофон. Удобно держать, не тяжелая.


Адаптер рукоятка Godox MoveLink ML-H - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...