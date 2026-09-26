Соты Godox R200-HC40 для R200

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Характеристики
Тип товара
Софтбоксы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 620080
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Соты Godox R200-HC40 предназначены для установки на импульсную кольцевую головку Godox R200, соединенную с аккумуляторной вспышкой AD200. / AD200Pro, чтобы сузить и перенаправить световой поток, увеличить яркость внутри светового пятна и уменьшить световые потери по краям. Подходят для использования в портретной, предметной и других видах фотографии, где требуется яркое акцентное освещение. Соты Godox R200-HC40 имеют угол рассеяния 40°. Чтобы еще больше сузить угол распространения света и сделать его более равномерным, можно использовать аналогичные соты R200-RHC20. с углом рассеяния 20° и R200-HC30. с углом рассеяния 30°. Сотовая насадка легко устанавливается и снимается, крепится непосредственно к корпусу кольцевой головы при помощи 3 металлических зажимов-язычков. Аксессуар рассчитан на длительное использование. Соты изготовлены из алюминиевого сплава металла и окрашены в черный матовый антибликовый цвет.
Соты Godox R200-HC40 предназначены для установки на импульсную кольцевую головку Godox R200, соединенную с аккумуляторной вспышкой AD200. / AD200Pro, чтобы сузить и перенаправить световой поток, увеличить яркость внутри светового пятна и уменьшить световые потери по краям. Подходят для использования в портретной, предметной и других видах фотографии, где требуется яркое акцентное освещение. Соты Godox R200-HC40 имеют угол рассеяния 40°. Чтобы еще больше сузить угол распространения света и сделать его более равномерным, можно использовать аналогичные соты R200-RHC20. с углом рассеяния 20° и R200-HC30. с углом рассеяния 30°. Сотовая насадка легко устанавливается и снимается, крепится непосредственно к корпусу кольцевой головы при помощи 3 металлических зажимов-язычков. Аксессуар рассчитан на длительное использование. Соты изготовлены из алюминиевого сплава металла и окрашены в черный матовый антибликовый цвет.
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