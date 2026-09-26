Top.Mail.Ru
Соты Godox R200-HC40 для R200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Соты Godox R200-HC40 для R200

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Соты Godox R200-HC40 для R200 - фото 1
Соты Godox R200-HC40 для R200 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбоксы
  • Соты Godox R200-HC40 для R200 - фото 1
  • Соты Godox R200-HC40 для R200 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 620080
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Софтбоксы
Форма
круглый
Габаритные размеры, см
23.5х23.2х3.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х4
Вес, г.
200

Описание товара Соты Godox R200-HC40 для R200

Соты Godox R200-HC40 предназначены для установки на импульсную кольцевую головку Godox R200, соединенную с аккумуляторной вспышкой AD200. / AD200Pro, чтобы сузить и перенаправить световой поток, увеличить яркость внутри светового пятна и уменьшить световые потери по краям. Подходят для использования в портретной, предметной и других видах фотографии, где требуется яркое акцентное освещение. Соты Godox R200-HC40 имеют угол рассеяния 40°. Чтобы еще больше сузить угол распространения света и сделать его более равномерным, можно использовать аналогичные соты R200-RHC20. с углом рассеяния 20° и R200-HC30. с углом рассеяния 30°. Сотовая насадка легко устанавливается и снимается, крепится непосредственно к корпусу кольцевой головы при помощи 3 металлических зажимов-язычков. Аксессуар рассчитан на длительное использование. Соты изготовлены из алюминиевого сплава металла и окрашены в черный матовый антибликовый цвет.

Отзывы о товаре Соты Godox R200-HC40 для R200




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Софтбоксы
Форма
круглый
Габаритные размеры, см
23.5х23.2х3.5
Страна производитель
Китай
Описание
Соты Godox R200-HC40 предназначены для установки на импульсную кольцевую головку Godox R200, соединенную с аккумуляторной вспышкой AD200. / AD200Pro, чтобы сузить и перенаправить световой поток, увеличить яркость внутри светового пятна и уменьшить световые потери по краям. Подходят для использования в портретной, предметной и других видах фотографии, где требуется яркое акцентное освещение. Соты Godox R200-HC40 имеют угол рассеяния 40°. Чтобы еще больше сузить угол распространения света и сделать его более равномерным, можно использовать аналогичные соты R200-RHC20. с углом рассеяния 20° и R200-HC30. с углом рассеяния 30°. Сотовая насадка легко устанавливается и снимается, крепится непосредственно к корпусу кольцевой головы при помощи 3 металлических зажимов-язычков. Аксессуар рассчитан на длительное использование. Соты изготовлены из алюминиевого сплава металла и окрашены в черный матовый антибликовый цвет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Соты Godox R200-HC40 для R200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...