Описание товара Осветитель светодиодный Godox SL60IID

Светодиодный осветитель с круглой COB-матрицей, мощность 70 Вт, цветовая температура 5600 К, CRI>96, TLCI>97, регулирование мощности 0–100%, освещенность . Godox SL60IID– бюджетный, компактный и очень мощный светодиодный осветитель, выдающий световой поток с постоянной цветовой температурой 5600 К (сбалансированной по дневному свету) и регулируемой яркостью от 0 до 100%. Максимальная освещенность на расстоянии 1 метра со стандартным «зеркальным» рефлектором (входящим в комплект) составляет 18600 лк. Регулировка параметров устройства может осуществляться как на встроенной панели управления, так и дистанционно – по радиоканалу при помощи пульта ДУ (приобретается дополнительно) или смартфона с помощью приложения Godox Light. Универсальный осветитель Godox SL60IID подойдет для создания освещения во время фотосъемок или видеопроизводства, особенно в небольших студиях или в условиях ограниченного пространства. Биколорная версия осветителя Godox SL60IIBI имеет аналогичные характеристики и формирует световой поток с регулируемой цветовой температурой 2800K~6500K в широком диапазоне от «теплого» до «холодного» белого цвета. Правильная цветопередача Высокий индекс цветопередачи обеспечивает освещение с точным воспроизведением цвета, когда объекты на отснятых кадрах выглядят максимально естественно. Правильная цветопередача гарантируется индексами CRI/TLCI>96/97. Световые динамические спецэффекты SL60IID поддерживают режим световых динамических спецэффектов, которые позволяют имитировать различные сцены, такие как вспышка, молния и т.д. Легкое управление Панель управления на корпусе осветителя состоит из яркого информативного ЖК-дисплея, двух регуляторов и четырех кнопок управления. Интуитивно понятная легкая система управления позволяет быстро перенастроить параметры осветителя – установить яркость, задать номер радиоканала, выбрать световой динамический режим и т.д. Дистанционное управление Параметры SL60IID можно регулировать не только на панели управления устройства, но и дистанционно со смартфона с помощью приложения Godox Light или при помощи дополнительного пульта дистанционного управления RC-A6 (приобретается дополнительно). И приложение, и пульт ДУ позволяют дистанционно управлять всеми функциями осветителя и группировать источники света для создания разнообразных схем освещения. Компактный легкий корпус Осветитель SL60IID – это стремление к идеальному балансу между высокой мощностью и минимальным размером. Размеры корпуса всего 23х24х14 см, а вес 1.6 кг, поэтому это устройство могут выбрать и часто путешествующие фотографы и видеографы. Байонет Bowens Штатное металлическое крепление Bowens совместимо с широким ассортиментом модификаторов света, таких как рефлекторы, софтбоксы, портретные тарелки Godox и других производителей, которые используют это популярное крепление. Активное охлаждение В корпус осветителя встроен вентилятор, который выполняют функцию «умного охлаждения». Активное охлаждение включается при повышении температуры, чтобы осветитель длительно и непрерывно Питание осветителя Благодаря комплектному адаптеру питания осветитель готов к работе там, где есть электрическая сеть 220В.18600 лк, байонет Bowens, спецэффекты, возможность управления с помощью пульта или смартфона, рефлектор в комплекте.