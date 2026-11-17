Amy Winehouse - Lioness: Hidden Treasures (0602527906034) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Amy Winehouse - Lioness: Hidden Treasures (0602527906034) виниловая пластинка
Сборник композиций Lioness: Hidden Treasures британской исполнительницы Amy Winehouse, изданный посмертно. Компиляция вышла в 2011 году и состоит из ранее не издававшихся треков, а также некоторых песен из других альбомов. Пластинка достигла первого места в UK Albums Chart и четвертой позиции в Billboard 200. Все средства, вырученные с продажи, идут в Фонд Эми Уайнхаус. Британская певица Amy Winehouse родилась в 1983 и погибла в 2011 году. Несмотря на то, что исполнительница успела выпустить только два студийных альбома, её творчество сильно повлияло на развитие соул-музыки. Последний студийный альбом Back to Black принёс Эми пять статуэток Грэмми. Певица была занесена в Книгу рекордов Гиннеса, как единственная британская певица, выигравшая столько наград Грэмми.
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