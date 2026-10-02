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McCoy Tyner - Tender Moments (Analogue, Tone Poet) (0602508934292) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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McCoy Tyner - Tender Moments (Analogue, Tone Poet) (0602508934292) виниловая пластинка

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McCoy Tyner - Tender Moments (Analogue, Tone Poet) (0602508934292) виниловая пластинка - фото 1
McCoy Tyner - Tender Moments (Analogue, Tone Poet) (0602508934292) виниловая пластинка - фото 2
McCoy Tyner - Tender Moments (Analogue, Tone Poet) (0602508934292) виниловая пластинка - фото 3
McCoy Tyner - Tender Moments (Analogue, Tone Poet) (0602508934292) виниловая пластинка - фото 4
McCoy Tyner - Tender Moments (Analogue, Tone Poet) (0602508934292) виниловая пластинка - фото 5
McCoy Tyner - Tender Moments (Analogue, Tone Poet) (0602508934292) виниловая пластинка - фото 6
McCoy Tyner - Tender Moments (Analogue, Tone Poet) (0602508934292) виниловая пластинка - фото 7
McCoy Tyner - Tender Moments (Analogue, Tone Poet) (0602508934292) виниловая пластинка - фото 8
McCoy Tyner - Tender Moments (Analogue, Tone Poet) (0602508934292) виниловая пластинка - фото 9
McCoy Tyner - Tender Moments (Analogue, Tone Poet) (0602508934292) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tyner McCoy
Альбом (сингл)
Tender Moments
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • McCoy Tyner - Tender Moments (Analogue, Tone Poet) (0602508934292) виниловая пластинка - фото 1
  • McCoy Tyner - Tender Moments (Analogue, Tone Poet) (0602508934292) виниловая пластинка - фото 2
  • McCoy Tyner - Tender Moments (Analogue, Tone Poet) (0602508934292) виниловая пластинка - фото 3
  • McCoy Tyner - Tender Moments (Analogue, Tone Poet) (0602508934292) виниловая пластинка - фото 4
  • McCoy Tyner - Tender Moments (Analogue, Tone Poet) (0602508934292) виниловая пластинка - фото 5
  • McCoy Tyner - Tender Moments (Analogue, Tone Poet) (0602508934292) виниловая пластинка - фото 6
  • McCoy Tyner - Tender Moments (Analogue, Tone Poet) (0602508934292) виниловая пластинка - фото 7
  • McCoy Tyner - Tender Moments (Analogue, Tone Poet) (0602508934292) виниловая пластинка - фото 8
  • McCoy Tyner - Tender Moments (Analogue, Tone Poet) (0602508934292) виниловая пластинка - фото 9
  • McCoy Tyner - Tender Moments (Analogue, Tone Poet) (0602508934292) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 423311
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
McCoy Tyner - Tender Moments (Analogue, Tone Poet) (0602508934292) виниловая пластинка
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508934292]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tyner McCoy
Альбом (сингл)
Tender Moments
Жанр
Jazz
Трек-лист
Mode To John, Man From Tanganyika, The High Priest, Utopia, All My Yesterday, Lee Plus Three
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара McCoy Tyner - Tender Moments (Analogue, Tone Poet) (0602508934292) виниловая пластинка

Музыкальный альбом McCoy Tyner. Переиздание альбома 1968 года.

Отзывы о товаре McCoy Tyner - Tender Moments (Analogue, Tone Poet) (0602508934292) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508934292]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tyner McCoy
Альбом (сингл)
Tender Moments
Жанр
Jazz
Трек-лист
Mode To John, Man From Tanganyika, The High Priest, Utopia, All My Yesterday, Lee Plus Three
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Музыкальный альбом McCoy Tyner. Переиздание альбома 1968 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


McCoy Tyner - Tender Moments (Analogue, Tone Poet) (0602508934292) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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