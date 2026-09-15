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Claude Diallo - I Found A New Home (0604043855919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Claude Diallo - I Found A New Home (0604043855919) виниловая пластинка

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Claude Diallo - I Found A New Home (0604043855919) виниловая пластинка - фото 1
Claude Diallo - I Found A New Home (0604043855919) виниловая пластинка - фото 2
Claude Diallo - I Found A New Home (0604043855919) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Claude Diallo
Альбом (сингл)
I Found A Home
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Claude Diallo - I Found A New Home (0604043855919) виниловая пластинка - фото 1
  • Claude Diallo - I Found A New Home (0604043855919) виниловая пластинка - фото 2
  • Claude Diallo - I Found A New Home (0604043855919) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627510
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Claude Diallo - I Found A New Home (0604043855919) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Dot Time Records
Barcode
[0604043855919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Claude Diallo
Альбом (сингл)
I Found A Home
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Claude Diallo - I Found A New Home (0604043855919) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Claude Diallo - I Found A New Home (0604043855919) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Dot Time Records
Barcode
[0604043855919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Claude Diallo
Альбом (сингл)
I Found A Home
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Claude Diallo - I Found A New Home (0604043855919) виниловая пластинка - по цене 5920 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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