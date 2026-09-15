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Gerald Wilson - Moment Of Truth (Analogue, Tone Poet) (0602435732060) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gerald Wilson - Moment Of Truth (Analogue, Tone Poet) (0602435732060) виниловая пластинка

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Gerald Wilson - Moment Of Truth (Analogue, Tone Poet) (0602435732060) виниловая пластинка - фото 1
Gerald Wilson - Moment Of Truth (Analogue, Tone Poet) (0602435732060) виниловая пластинка - фото 2
Gerald Wilson - Moment Of Truth (Analogue, Tone Poet) (0602435732060) виниловая пластинка - фото 3
Gerald Wilson - Moment Of Truth (Analogue, Tone Poet) (0602435732060) виниловая пластинка - фото 4
Gerald Wilson - Moment Of Truth (Analogue, Tone Poet) (0602435732060) виниловая пластинка - фото 5
Gerald Wilson - Moment Of Truth (Analogue, Tone Poet) (0602435732060) виниловая пластинка - фото 6
Gerald Wilson - Moment Of Truth (Analogue, Tone Poet) (0602435732060) виниловая пластинка - фото 7
Gerald Wilson - Moment Of Truth (Analogue, Tone Poet) (0602435732060) виниловая пластинка - фото 8
Gerald Wilson - Moment Of Truth (Analogue, Tone Poet) (0602435732060) виниловая пластинка - фото 9
Gerald Wilson - Moment Of Truth (Analogue, Tone Poet) (0602435732060) виниловая пластинка - фото 10
Gerald Wilson - Moment Of Truth (Analogue, Tone Poet) (0602435732060) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1962
Исполнитель
Gerald Wilson Big Band
Альбом (сингл)
Moment Of Truth (Tone Poet)
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gerald Wilson - Moment Of Truth (Analogue, Tone Poet) (0602435732060) виниловая пластинка - фото 1
  • Gerald Wilson - Moment Of Truth (Analogue, Tone Poet) (0602435732060) виниловая пластинка - фото 2
  • Gerald Wilson - Moment Of Truth (Analogue, Tone Poet) (0602435732060) виниловая пластинка - фото 3
  • Gerald Wilson - Moment Of Truth (Analogue, Tone Poet) (0602435732060) виниловая пластинка - фото 4
  • Gerald Wilson - Moment Of Truth (Analogue, Tone Poet) (0602435732060) виниловая пластинка - фото 5
  • Gerald Wilson - Moment Of Truth (Analogue, Tone Poet) (0602435732060) виниловая пластинка - фото 6
  • Gerald Wilson - Moment Of Truth (Analogue, Tone Poet) (0602435732060) виниловая пластинка - фото 7
  • Gerald Wilson - Moment Of Truth (Analogue, Tone Poet) (0602435732060) виниловая пластинка - фото 8
  • Gerald Wilson - Moment Of Truth (Analogue, Tone Poet) (0602435732060) виниловая пластинка - фото 9
  • Gerald Wilson - Moment Of Truth (Analogue, Tone Poet) (0602435732060) виниловая пластинка - фото 10
  • Gerald Wilson - Moment Of Truth (Analogue, Tone Poet) (0602435732060) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617476
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Gerald Wilson - Moment Of Truth (Analogue, Tone Poet) (0602435732060) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435732060]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1962
Исполнитель
Gerald Wilson Big Band
Альбом (сингл)
Moment Of Truth (Tone Poet)
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gerald Wilson - Moment Of Truth (Analogue, Tone Poet) (0602435732060) виниловая пластинка

Moment Of Truth - переиздание студийного альбома музыканта Джеральда Уилсона и его коллектива, перовначально выпущенного в 1962 году. Релиз представлен на черном 180-граммовом аудиофильском виниле в серии Blue Note Tone Poet Series. Джеральд Уилсон - американский джазовый музыкант, композитор и преподаватель. Работал с музыкантами: Дюк Эллингтон, Сара Воан, Рэй Чарльз, Джули Лондон, Диззи Гиллеспи, Элла Фицджеральд, Бенни Картер, Лайонел Хэмптон, Билли Холидей, Дайна Вашингтон, и Нэнси Уилсон.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Gerald Wilson - Moment Of Truth (Analogue, Tone Poet) (0602435732060) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435732060]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1962
Исполнитель
Gerald Wilson Big Band
Альбом (сингл)
Moment Of Truth (Tone Poet)
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Moment Of Truth - переиздание студийного альбома музыканта Джеральда Уилсона и его коллектива, перовначально выпущенного в 1962 году. Релиз представлен на черном 180-граммовом аудиофильском виниле в серии Blue Note Tone Poet Series. Джеральд Уилсон - американский джазовый музыкант, композитор и преподаватель. Работал с музыкантами: Дюк Эллингтон, Сара Воан, Рэй Чарльз, Джули Лондон, Диззи Гиллеспи, Элла Фицджеральд, Бенни Картер, Лайонел Хэмптон, Билли Холидей, Дайна Вашингтон, и Нэнси Уилсон.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gerald Wilson - Moment Of Truth (Analogue, Tone Poet) (0602435732060) виниловая пластинка - по цене 5920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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