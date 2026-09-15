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The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка

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The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка - фото 1
The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка - фото 2
The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка - фото 3
The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка - фото 4
The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка - фото 5
The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка - фото 6
The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка - фото 7
The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка - фото 8
The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка - фото 9
The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка - фото 10
The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка - фото 11
The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка - фото 12
The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка - фото 13
The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка - фото 14
The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Cranberries
Альбом (сингл)
To The Faithful Departed
Жанр
Indie Rock
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка - фото 1
  • The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка - фото 2
  • The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка - фото 3
  • The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка - фото 4
  • The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка - фото 5
  • The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка - фото 6
  • The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка - фото 7
  • The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка - фото 8
  • The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка - фото 9
  • The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка - фото 10
  • The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка - фото 11
  • The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка - фото 12
  • The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка - фото 13
  • The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка - фото 14
  • The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642869
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0602455709479]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Cranberries
Альбом (сингл)
To The Faithful Departed
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Hollywood, Salvation, When Youre Gone, Free To Decide, War Child, Forever Yellow Skies, The Rebels, Intermission, I Just Shot John Lennon, Electric Blue, Im Still Remembering, Will You Rememberx, Joe, Cordell, Bosnia, The Picture I View, Go Your Own Way, When Youre Gone (Paris Demo), I Just Shot John Lennon (Paris Demo), Free To Decide (Paris Demo)
Версия издания
deluxe
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Hollywood, Salvation, When Youre Gone, Free To Decide, War Child, Forever Yellow Skies, The Rebels, Intermission, I Just Shot John Lennon, Electric Blue, Im Still Remembering, Will You Rememberx, Joe, Cordell, Bosnia, The Picture I View, Go Your Own Way, When Youre Gone (Paris Demo), I Just Shot John Lennon (Paris Demo), Free To Decide (Paris Demo)

Отзывы о товаре The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0602455709479]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Cranberries
Альбом (сингл)
To The Faithful Departed
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Hollywood, Salvation, When Youre Gone, Free To Decide, War Child, Forever Yellow Skies, The Rebels, Intermission, I Just Shot John Lennon, Electric Blue, Im Still Remembering, Will You Rememberx, Joe, Cordell, Bosnia, The Picture I View, Go Your Own Way, When Youre Gone (Paris Demo), I Just Shot John Lennon (Paris Demo), Free To Decide (Paris Demo)
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Версия издания
deluxe
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Hollywood, Salvation, When Youre Gone, Free To Decide, War Child, Forever Yellow Skies, The Rebels, Intermission, I Just Shot John Lennon, Electric Blue, Im Still Remembering, Will You Rememberx, Joe, Cordell, Bosnia, The Picture I View, Go Your Own Way, When Youre Gone (Paris Demo), I Just Shot John Lennon (Paris Demo), Free To Decide (Paris Demo)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Cranberries - To The Faithful Departed - deluxe (0602455709479) виниловая пластинка – стоимость товара 5920 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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