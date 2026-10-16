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Grant Green - Idle Moments (0602435799100) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Grant Green - Idle Moments (0602435799100) виниловая пластинка

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0602435799100, Виниловая пластинка Green, Grant, Idle Moments - фото 1
0602435799100, Виниловая пластинка Green, Grant, Idle Moments - фото 2
0602435799100, Виниловая пластинка Green, Grant, Idle Moments - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0602435799100, Виниловая пластинка Green, Grant, Idle Moments - фото 1
  • 0602435799100, Виниловая пластинка Green, Grant, Idle Moments - фото 2
  • 0602435799100, Виниловая пластинка Green, Grant, Idle Moments - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617175
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grant Green - Idle Moments (0602435799100) виниловая пластинка

Idle Moments - ремастированное переиздание студийного альбома джазового гитариста Гранта Грина, первоначально выпущенного в 1965 году. В записи альбома также приняли участие следующие музыканты: Джо Хендерсон (тенор-саксофон), Бобби Хатчерсон (вибрафон), Дюк Пирсон (фортепиано), Боб Крэншоу (бас) и Эл Хэрвуд (ударные). Пластинка наиболее известна заглавной медленной композицией в Си-миноре, которая длится почти 15 минут. Релиз представлен на черном виниле. Мастеринг с аналоговых мастер лент. Грант Грин - американский джазовый гитарист, тяготевший к блюзу (особенно в поздних записях). В 1960-е годы Грин прославился как ведущий солист лейбла Blue Note. Как правило, выступал в составе органного трио. В 1962-63 гг. выпустил прото-концептуальные альбомы Sunday Mornin, The Latin Bit и Feelin the Spirit на темы госпела, латиноамериканской музыки и спиричуэлс. Мелодия Idle Moments с одноимённого альбома 1963 года стала одной из визитных карточек хард-бопа. Сочинил музыку к ряду фильмов. В конце 1960-х экспериментировал с фанком.

Отзывы о товаре Grant Green - Idle Moments (0602435799100) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Idle Moments - ремастированное переиздание студийного альбома джазового гитариста Гранта Грина, первоначально выпущенного в 1965 году. В записи альбома также приняли участие следующие музыканты: Джо Хендерсон (тенор-саксофон), Бобби Хатчерсон (вибрафон), Дюк Пирсон (фортепиано), Боб Крэншоу (бас) и Эл Хэрвуд (ударные). Пластинка наиболее известна заглавной медленной композицией в Си-миноре, которая длится почти 15 минут. Релиз представлен на черном виниле. Мастеринг с аналоговых мастер лент. Грант Грин - американский джазовый гитарист, тяготевший к блюзу (особенно в поздних записях). В 1960-е годы Грин прославился как ведущий солист лейбла Blue Note. Как правило, выступал в составе органного трио. В 1962-63 гг. выпустил прото-концептуальные альбомы Sunday Mornin, The Latin Bit и Feelin the Spirit на темы госпела, латиноамериканской музыки и спиричуэлс. Мелодия Idle Moments с одноимённого альбома 1963 года стала одной из визитных карточек хард-бопа. Сочинил музыку к ряду фильмов. В конце 1960-х экспериментировал с фанком.
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