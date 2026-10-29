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John Coltrane - A Love Supreme (coloured) (0602445096671) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Coltrane - A Love Supreme (coloured) (0602445096671) виниловая пластинка

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John Coltrane - A Love Supreme (coloured) (0602445096671) виниловая пластинка - фото 1
John Coltrane - A Love Supreme (coloured) (0602445096671) виниловая пластинка - фото 2
John Coltrane - A Love Supreme (coloured) (0602445096671) виниловая пластинка - фото 3
John Coltrane - A Love Supreme (coloured) (0602445096671) виниловая пластинка - фото 4
John Coltrane - A Love Supreme (coloured) (0602445096671) виниловая пластинка - фото 5
John Coltrane - A Love Supreme (coloured) (0602445096671) виниловая пластинка - фото 6
John Coltrane - A Love Supreme (coloured) (0602445096671) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Love Supreme (coloured)
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • John Coltrane - A Love Supreme (coloured) (0602445096671) виниловая пластинка - фото 1
  • John Coltrane - A Love Supreme (coloured) (0602445096671) виниловая пластинка - фото 2
  • John Coltrane - A Love Supreme (coloured) (0602445096671) виниловая пластинка - фото 3
  • John Coltrane - A Love Supreme (coloured) (0602445096671) виниловая пластинка - фото 4
  • John Coltrane - A Love Supreme (coloured) (0602445096671) виниловая пластинка - фото 5
  • John Coltrane - A Love Supreme (coloured) (0602445096671) виниловая пластинка - фото 6
  • John Coltrane - A Love Supreme (coloured) (0602445096671) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617086
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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John Coltrane - A Love Supreme (coloured) (0602445096671) виниловая пластинка
4 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Love Supreme (coloured)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane - A Love Supreme (coloured) (0602445096671) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре John Coltrane - A Love Supreme (coloured) (0602445096671) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Love Supreme (coloured)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Coltrane - A Love Supreme (coloured) (0602445096671) виниловая пластинка - стоимость товара 4700 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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