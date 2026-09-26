Опора для оружия Veber FD 195
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Характеристики
Описание товара Опора для оружия Veber FD 195
Опора Veber FD 195 предназначена для использования как оружейный упор во время стрельбы стоя, с колена или сидя. Ружье во время выстрела опирается на несъемную обрезиненную V-образную вилку. Опора способна амортизировать отдачу и позволит сделать стрелку всегда быть наготове цель не уйдет! Высота треноги регулируется выдвижением телескопических секций в пределах от 95 до 195 см. Диаметр секций, выполненных из алюминиевого профиля и соединенных клипсовыми зажимами – 18, 16 и 14 мм. Чтобы секции не разъезжались при выстреле, они стянуты предохранительным ремешком. На каждой ноге сделана накладка из пенополиуретана для крепкого хвата, чтобы рука стрелка не соскальзывала. Максимальная нагрузка на опору в рабочем положении не более 5 кг. На концах опоры расположены твердосплавные наконечники со съемными резиновыми ножками. В комплект также входят диски, которые накручиваются на ножки опоры, и не дают триподу проваливаться в снег. Максимальная высота - 195 см. Минимальная высота - 95 см. Количество секций - 3. Диаметр секции - 18/16/14 мм. Длина в сложенном виде - 94 см. Максимальная нагрузка - 5 кг. Материал - алюминий, пластик, сталь, резина. Диск для опоры - 3 шт.
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