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Йогуртница Kitfort КТ-4096 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Йогуртница Kitfort КТ-4096

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Йогуртница Kitfort КТ-4096 - фото 1
Йогуртница Kitfort КТ-4096 - фото 2
Йогуртница Kitfort КТ-4096 - фото 3
Йогуртница Kitfort КТ-4096 - фото 4
Йогуртница Kitfort КТ-4096 - фото 5
Йогуртница Kitfort КТ-4096 - фото 6
Йогуртница Kitfort КТ-4096 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Йогуртницы
Мощность, Вт
40
Объем каждой емкости, мл
170
Общий объем, мл
1530
Материал емкостей
пластик
Цвет
серебристый
Дисплей
да
  • Йогуртница Kitfort КТ-4096 - фото 1
  • Йогуртница Kitfort КТ-4096 - фото 2
  • Йогуртница Kitfort КТ-4096 - фото 3
  • Йогуртница Kitfort КТ-4096 - фото 4
  • Йогуртница Kitfort КТ-4096 - фото 5
  • Йогуртница Kitfort КТ-4096 - фото 6
  • Йогуртница Kitfort КТ-4096 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614875
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Йогуртницы
Мощность, Вт
40
Объем каждой емкости, мл
170
Общий объем, мл
1530
Материал емкостей
пластик
Цвет
серебристый
Дисплей
да
Таймер
да
Габаритные размеры
24.7x26.1x14.3 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х17х3
Вес, кг.
1

Описание товара Йогуртница Kitfort КТ-4096

Йогуртница КТ-4096 предназначена для приготовления домашнего йогурта. Прибор укомплектован 9 стеклянными баночками по 170 мл каждая, в которых можно хранить готовый йогурт. Йогуртница равномерно нагревает баночки, поддерживая заданную температуру. На дисплее отображаются время работы и температура. Время можно установить до 100 часов с шагом 1 минута, а температуру — в диапазоне от 25 до 65 °С с шагом 1 градус. Приготовить йогурт в йогуртнице очень легко. Смешайте молоко и закваску, налейте смесь в баночки и установите его в йогуртницу. Затем выставите время и температуру и нажмите на кнопку включения. Вы получите замечательный вкусный йогурт!

Отзывы о товаре Йогуртница Kitfort КТ-4096




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Йогуртницы
Мощность, Вт
40
Объем каждой емкости, мл
170
Общий объем, мл
1530
Материал емкостей
пластик
Цвет
серебристый
Дисплей
да
Таймер
да
Габаритные размеры
24.7x26.1x14.3 см
Страна производитель
Китай
Описание
Йогуртница КТ-4096 предназначена для приготовления домашнего йогурта. Прибор укомплектован 9 стеклянными баночками по 170 мл каждая, в которых можно хранить готовый йогурт. Йогуртница равномерно нагревает баночки, поддерживая заданную температуру. На дисплее отображаются время работы и температура. Время можно установить до 100 часов с шагом 1 минута, а температуру — в диапазоне от 25 до 65 °С с шагом 1 градус. Приготовить йогурт в йогуртнице очень легко. Смешайте молоко и закваску, налейте смесь в баночки и установите его в йогуртницу. Затем выставите время и температуру и нажмите на кнопку включения. Вы получите замечательный вкусный йогурт!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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