Адаптер Godox MF-CB для магнитных аксессуаров
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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для вспышек
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614801
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для вспышек
Крепление
адаптер
Совместимые камеры
устанавливается на макровспышку Godox MF12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х3х3
Вес, г.
100
Описание товара Адаптер Godox MF-CB для магнитных аксессуаров
Адаптер MF-CB с круглым магнитным креплением предназначен для установки светоформирующих насадок на вспышку MF12 и создает новые возможности, которые требуются фотографам, занимающимся макросъемкой. Установив адаптер на квадратной головке вспышки, вы получите круглое посадочное место, совместимое с набором аксессуаров Godox AK-R1, в который входят полусферический рассеиватель, плоский рассеиватель, отражатель, шторки, сотовая решетка, цветные фильтры и коническая насадка. Светоформирующие насадки помогут получить нужное качество освещения, сделать свет мягче, управлять углом рассеивания или изменить цвет.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Аксессуары для вспышек
Крепление
адаптер
Совместимые камеры
устанавливается на макровспышку Godox MF12
Страна производитель
Китай
Адаптер MF-CB с круглым магнитным креплением предназначен для установки светоформирующих насадок на вспышку MF12 и создает новые возможности, которые требуются фотографам, занимающимся макросъемкой. Установив адаптер на квадратной головке вспышки, вы получите круглое посадочное место, совместимое с набором аксессуаров Godox AK-R1, в который входят полусферический рассеиватель, плоский рассеиватель, отражатель, шторки, сотовая решетка, цветные фильтры и коническая насадка. Светоформирующие насадки помогут получить нужное качество освещения, сделать свет мягче, управлять углом рассеивания или изменить цвет.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы
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