Дальномер лазерный CONDTROL Vector 600
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Характеристики
Тип товара
Дальномер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 613523
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
нет
Встроенная память
нет
Встроенный прицел
нет
Высота, см
4.3
Вычисление площади
нет
Вычисление углов
да
Габариты, мм
105x82x43
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/5-600
Длина волны, нм
905
Класс лазера
1
Кол-во точек начала отсчета
1
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5B
Непрерывное измерение
нет
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
1
Ударопрочный корпус
нет
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
нет
Функция расчета объема
нет
Функция сложение/вычитание
нет
Функция сложения/вычитания
нет
Ширина, см
8.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х4
Вес, г.
172
Описание товара Дальномер лазерный CONDTROL Vector 600
Дальномер для охоты CONDTROL Vector 600 выполнен в компактном корпусе с нескользящим покрытием, что препятствует выпадению устройства из рук. Прибор предназначен для туризма и охоты, позволяет измерять скорость движущихся объектов, расстояние до удаленных объектов. Его конструкция предусматривает наличие объектива диаметром 16 мм и зрительной трубы с шестикратным увеличением. Качественная оптика обеспечивает отличную работу прибора даже в смог, туман, дымку, то есть в сложных метеоусловиях.
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Бренд
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
нет
Встроенная память
нет
Встроенный прицел
нет
Высота, см
4.3
Вычисление площади
нет
Вычисление углов
да
Габариты, мм
105x82x43
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/5-600
Длина волны, нм
905
Класс лазера
1
Развернуть
Кол-во точек начала отсчета
1
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5B
Непрерывное измерение
нет
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
1
Ударопрочный корпус
нет
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
нет
Функция расчета объема
нет
Функция сложение/вычитание
нет
Функция сложения/вычитания
нет
Ширина, см
8.2
Страна производитель
Китай
Дальномер для охоты CONDTROL Vector 600 выполнен в компактном корпусе с нескользящим покрытием, что препятствует выпадению устройства из рук. Прибор предназначен для туризма и охоты, позволяет измерять скорость движущихся объектов, расстояние до удаленных объектов. Его конструкция предусматривает наличие объектива диаметром 16 мм и зрительной трубы с шестикратным увеличением. Качественная оптика обеспечивает отличную работу прибора даже в смог, туман, дымку, то есть в сложных метеоусловиях.
Дальномер лазерный CONDTROL Vector 600 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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