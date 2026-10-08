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Беспроводная кнопка Яндекс с Zigbee (YNDX-00524) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Беспроводная кнопка Яндекс с Zigbee (YNDX-00524)

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Беспроводная кнопка Яндекс с Zigbee (YNDX-00524) - фото 1
Беспроводная кнопка Яндекс с Zigbee (YNDX-00524) - фото 2
Беспроводная кнопка Яндекс с Zigbee (YNDX-00524) - фото 3
Беспроводная кнопка Яндекс с Zigbee (YNDX-00524) - фото 4
Беспроводная кнопка Яндекс с Zigbee (YNDX-00524) - фото 5
Беспроводная кнопка Яндекс с Zigbee (YNDX-00524) - фото 6
Беспроводная кнопка Яндекс с Zigbee (YNDX-00524) - фото 7
Беспроводная кнопка Яндекс с Zigbee (YNDX-00524) - фото 8
Беспроводная кнопка Яндекс с Zigbee (YNDX-00524) - фото 9
Беспроводная кнопка Яндекс с Zigbee (YNDX-00524) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Реле и выключатели для умного дома
  • Беспроводная кнопка Яндекс с Zigbee (YNDX-00524) - фото 1
  • Беспроводная кнопка Яндекс с Zigbee (YNDX-00524) - фото 2
  • Беспроводная кнопка Яндекс с Zigbee (YNDX-00524) - фото 3
  • Беспроводная кнопка Яндекс с Zigbee (YNDX-00524) - фото 4
  • Беспроводная кнопка Яндекс с Zigbee (YNDX-00524) - фото 5
  • Беспроводная кнопка Яндекс с Zigbee (YNDX-00524) - фото 6
  • Беспроводная кнопка Яндекс с Zigbee (YNDX-00524) - фото 7
  • Беспроводная кнопка Яндекс с Zigbee (YNDX-00524) - фото 8
  • Беспроводная кнопка Яндекс с Zigbee (YNDX-00524) - фото 9
  • Беспроводная кнопка Яндекс с Zigbee (YNDX-00524) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%
2 610 руб.  2 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613275
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Реле и выключатели для умного дома
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х34х22
Вес, кг.
10.8

Описание товара Беспроводная кнопка Яндекс с Zigbee (YNDX-00524)

Кнопка управления Яндекс YNDX-00524 подходит для совместной работы с умными устройствами экосистемы Яндекс. Настраивать и управлять моделью вы можете с помощью мобильного приложения или голосовых команд. Связь по беспроводному протоколу передачи данных Zigbee гарантирует стабильный сигнал. Яндекс YNDX-00524 в компактном белом корпусе идет в комплекте со стикером для монтажа на любую поверхность. Устройство работает от батарейки CR2032 с напряжением 3 В. Кнопка подходит для установки в помещении или на улице, сохраняет работоспособность при температуре от -10 °C до +55 °C и влажности в пределах 5-95%.

Отзывы о товаре Беспроводная кнопка Яндекс с Zigbee (YNDX-00524)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Реле и выключатели для умного дома
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопка управления Яндекс YNDX-00524 подходит для совместной работы с умными устройствами экосистемы Яндекс. Настраивать и управлять моделью вы можете с помощью мобильного приложения или голосовых команд. Связь по беспроводному протоколу передачи данных Zigbee гарантирует стабильный сигнал. Яндекс YNDX-00524 в компактном белом корпусе идет в комплекте со стикером для монтажа на любую поверхность. Устройство работает от батарейки CR2032 с напряжением 3 В. Кнопка подходит для установки в помещении или на улице, сохраняет работоспособность при температуре от -10 °C до +55 °C и влажности в пределах 5-95%.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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