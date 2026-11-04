Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW BLACK
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Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 950 руб.
В наличии
Код товара: 613076
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 950 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
10.05
Описание товара Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW BLACK
Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW [306-7G18P21-809] относится к среднеразмерным устройствам, которые позволяют уместить внутри все необходимое для создания игровой «машины». При этом производитель оснастил его мощным иллюминационным эффектом. Вентилируемая передняя панель способствует оптимальному воздухообмену, чтобы компоненты системы не нагревались. Для дополнительного охлаждения внутри можно расположить до 4 вентиляторов. К особенностям корпуса MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW [306-7G18P21-809] относится наличие пылевого фильтра, возможности управления подсветкой снаружи при помощи кнопки.
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Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW [306-7G18P21-809] относится к среднеразмерным устройствам, которые позволяют уместить внутри все необходимое для создания игровой «машины». При этом производитель оснастил его мощным иллюминационным эффектом. Вентилируемая передняя панель способствует оптимальному воздухообмену, чтобы компоненты системы не нагревались. Для дополнительного охлаждения внутри можно расположить до 4 вентиляторов. К особенностям корпуса MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW [306-7G18P21-809] относится наличие пылевого фильтра, возможности управления подсветкой снаружи при помощи кнопки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW BLACK - этот товар вы можете купить по цене 9950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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