Корпус MSI MAG Pano 100R PZ (306-7G26W22-HH9) WHITE
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус MSI MAG Pano 100R PZ (306-7G26W22-HH9) WHITE
Корпус MSI из серии Midi-Tower — это современное решение для сборки производительной системы с высокой степенью гибкости и адаптации. Он выполнен из пластика и стали и представлен в элегантном белом цвете, что идеально впишется в любой интерьер рабочего пространства. Одной из главных особенностей корпуса является поддержка видеокарт длиной до 380 мм, что позволяет устанавливать широкий спектр мощных графических адаптеров. Он совместим с материнскими платами форматов ATX и mATX, предоставляя пользователю разнообразие в выборе комплектующих. Для охлаждения системы предусмотрена поддержка процессорных кулеров высотой до 166 мм, что обеспечивает эффективное охлаждение и стабильную работу даже при высоких нагрузках. Внутри корпуса есть три 120 мм вентилятора с ARGB подсветкой, создающих яркую и стильную атмосферу, а также дополнительные возможности для установки ПЗУ: 3 отсека для 2.5-дюймовых дисков и 2 отсека для 3.5-дюймовых дисков. Расширенные возможности подключения и апгрейда обеспечиваются 8 слотами расширения, благодаря чему можно устанавливать дополнительные карты и модули. Блок питания располагается в нижней части корпуса, что способствует улучшению теплового контроля и более эффективной организации внутреннего пространства. Этот корпус MSI — отличное решение в категории комплектующих, которое сочетает в себе стильный дизайн, передовые технологии и удобство эксплуатации, делая его идеальным выбором как для геймеров, так и для энтузиастов сборки ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Отзывы о товаре Корпус MSI MAG Pano 100R PZ (306-7G26W22-HH9) WHITE