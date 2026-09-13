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Корпус Thermaltake CTE E550 TG черный (CA-1Z8-00M1WN-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Thermaltake CTE E550 TG черный (CA-1Z8-00M1WN-00)

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Корпус Thermaltake CTE E550 TG черный (CA-1Z8-00M1WN-00) - фото 1
Корпус Thermaltake CTE E550 TG черный (CA-1Z8-00M1WN-00) - фото 2
Корпус Thermaltake CTE E550 TG черный (CA-1Z8-00M1WN-00) - фото 3
Корпус Thermaltake CTE E550 TG черный (CA-1Z8-00M1WN-00) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Thermaltake CTE E550 TG черный (CA-1Z8-00M1WN-00) - фото 1
  • Корпус Thermaltake CTE E550 TG черный (CA-1Z8-00M1WN-00) - фото 2
  • Корпус Thermaltake CTE E550 TG черный (CA-1Z8-00M1WN-00) - фото 3
  • Корпус Thermaltake CTE E550 TG черный (CA-1Z8-00M1WN-00) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714956
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм, 3 x 120 мм, 3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
270 х 558.5 х 513 мм
Максимальная длина видеокарты
443
Материал корпуса
сталь
Разъемы на передней панели
3x140mm 2xUSB3.0 audio bott PSU
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х62х35
Вес, кг.
16.5

Описание товара Корпус Thermaltake CTE E550 TG черный (CA-1Z8-00M1WN-00)

Корпус Thermaltake представляет собой стильное и функциональное решение для создания высокопроизводительных систем. Выполненный в классическом черном цвете, этот корпус имеет форм-фактор Midi-Tower, который идеально подходит для разнообразных конфигураций благодаря поддержке плат форматов mini-ITX, ATX и mATX. Прочное шасси из стали обеспечивает надежность и долговечность конструкции, а продуманное внутреннее пространство делает этот корпус удобным для сборки и модернизации системы. Максимальная длина видеокарты составляет впечатляющие 443 мм, что позволяет установить даже самые мощные графические решения. Корпус предназначен для нижнего расположения блока питания, что способствует улучшенной циркуляции воздуха и снижению температуры внутри системы. Он оснащен семью слотами расширения, что предоставляет широкие возможности для установки дополнительных карт расширения. Для хранения данных предусмотрено два внутренних отсека размером 2,5 дюйма и два отсека размером 3,5 дюйма. Встроенная система вентиляции включает два вентилятора размером 120 мм, три вентилятора 120 мм и три вентилятора 140 мм, что способствует эффективному охлаждению всех компонентов даже в условиях высокой нагрузки. С весом 14,5 кг, корпус Thermaltake сочетает в себе премиальные материалы и высокую функциональность, идеально подходя для использования в качестве основы как для домашних, так и для офисных ПК. Этот корпус является замечательным выбором для энтузиастов, стремящихся к гибкости и производительности своей системы.



Теги товара: Сталь, Нижнее

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake CTE E550 TG черный (CA-1Z8-00M1WN-00)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм, 3 x 120 мм, 3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
270 х 558.5 х 513 мм
Максимальная длина видеокарты
443
Материал корпуса
сталь
Разъемы на передней панели
3x140mm 2xUSB3.0 audio bott PSU
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake представляет собой стильное и функциональное решение для создания высокопроизводительных систем. Выполненный в классическом черном цвете, этот корпус имеет форм-фактор Midi-Tower, который идеально подходит для разнообразных конфигураций благодаря поддержке плат форматов mini-ITX, ATX и mATX. Прочное шасси из стали обеспечивает надежность и долговечность конструкции, а продуманное внутреннее пространство делает этот корпус удобным для сборки и модернизации системы. Максимальная длина видеокарты составляет впечатляющие 443 мм, что позволяет установить даже самые мощные графические решения. Корпус предназначен для нижнего расположения блока питания, что способствует улучшенной циркуляции воздуха и снижению температуры внутри системы. Он оснащен семью слотами расширения, что предоставляет широкие возможности для установки дополнительных карт расширения. Для хранения данных предусмотрено два внутренних отсека размером 2,5 дюйма и два отсека размером 3,5 дюйма. Встроенная система вентиляции включает два вентилятора размером 120 мм, три вентилятора 120 мм и три вентилятора 140 мм, что способствует эффективному охлаждению всех компонентов даже в условиях высокой нагрузки. С весом 14,5 кг, корпус Thermaltake сочетает в себе премиальные материалы и высокую функциональность, идеально подходя для использования в качестве основы как для домашних, так и для офисных ПК. Этот корпус является замечательным выбором для энтузиастов, стремящихся к гибкости и производительности своей системы.


Теги товара: Сталь, Нижнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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