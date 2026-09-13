Корпус Thermaltake CTE E550 TG черный (CA-1Z8-00M1WN-00)
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake CTE E550 TG черный (CA-1Z8-00M1WN-00)
Корпус Thermaltake представляет собой стильное и функциональное решение для создания высокопроизводительных систем. Выполненный в классическом черном цвете, этот корпус имеет форм-фактор Midi-Tower, который идеально подходит для разнообразных конфигураций благодаря поддержке плат форматов mini-ITX, ATX и mATX. Прочное шасси из стали обеспечивает надежность и долговечность конструкции, а продуманное внутреннее пространство делает этот корпус удобным для сборки и модернизации системы. Максимальная длина видеокарты составляет впечатляющие 443 мм, что позволяет установить даже самые мощные графические решения. Корпус предназначен для нижнего расположения блока питания, что способствует улучшенной циркуляции воздуха и снижению температуры внутри системы. Он оснащен семью слотами расширения, что предоставляет широкие возможности для установки дополнительных карт расширения. Для хранения данных предусмотрено два внутренних отсека размером 2,5 дюйма и два отсека размером 3,5 дюйма. Встроенная система вентиляции включает два вентилятора размером 120 мм, три вентилятора 120 мм и три вентилятора 140 мм, что способствует эффективному охлаждению всех компонентов даже в условиях высокой нагрузки. С весом 14,5 кг, корпус Thermaltake сочетает в себе премиальные материалы и высокую функциональность, идеально подходя для использования в качестве основы как для домашних, так и для офисных ПК. Этот корпус является замечательным выбором для энтузиастов, стремящихся к гибкости и производительности своей системы.
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