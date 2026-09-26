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Смеситель для ванны и душа Damixa Merkur 401000000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и душа Damixa Merkur 401000000 хром

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Смеситель для ванны и душа Damixa Merkur 401000000 хром - фото 1
Смеситель для ванны и душа Damixa Merkur 401000000 хром - фото 2
Смеситель для ванны и душа Damixa Merkur 401000000 хром - фото 3
Смеситель для ванны и душа Damixa Merkur 401000000 хром - фото 4
Смеситель для ванны и душа Damixa Merkur 401000000 хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
170
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны и душа Damixa Merkur 401000000 хром - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа Damixa Merkur 401000000 хром - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа Damixa Merkur 401000000 хром - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа Damixa Merkur 401000000 хром - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа Damixa Merkur 401000000 хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 890 руб. 
Начислим 1494 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612225
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для ванны и душа Damixa Merkur 401000000 хром
24 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
9.3
Страна бренда
Дания
Ширина, см
18.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
170
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х13
Вес, кг.
2.4

Описание товара Смеситель для ванны и душа Damixa Merkur 401000000 хром

Лаконичный дизайн коллекции Merkur находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Несмотря на минималистичный дизайн, смеситель поразит вас своей эргономичностью и разнообразием функций. Максимально плавное управление ручкой смесителя с картриджем Light Flow позволит регулировать температуру воды без резких скачков. Скрытые коммуникации и компактный размер освободят дополнительное свободное пространство и обеспечат удобство использования для всех членов семьи. Уникальная разработка Damixa - аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа Damixa Merkur 401000000 хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
9.3
Страна бренда
Дания
Ширина, см
18.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
170
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Лаконичный дизайн коллекции Merkur находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Несмотря на минималистичный дизайн, смеситель поразит вас своей эргономичностью и разнообразием функций. Максимально плавное управление ручкой смесителя с картриджем Light Flow позволит регулировать температуру воды без резких скачков. Скрытые коммуникации и компактный размер освободят дополнительное свободное пространство и обеспечат удобство использования для всех членов семьи. Уникальная разработка Damixa - аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны и душа Damixa Merkur 401000000 хром - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 24890 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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