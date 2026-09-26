Смеситель для ванны и душа Damixa Merkur 401000000 хром
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны и душа Damixa Merkur 401000000 хром
Лаконичный дизайн коллекции Merkur находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Несмотря на минималистичный дизайн, смеситель поразит вас своей эргономичностью и разнообразием функций. Максимально плавное управление ручкой смесителя с картриджем Light Flow позволит регулировать температуру воды без резких скачков. Скрытые коммуникации и компактный размер освободят дополнительное свободное пространство и обеспечат удобство использования для всех членов семьи. Уникальная разработка Damixa - аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.
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