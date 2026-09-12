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Смеситель для душа встроенный с ТМС AM.PM X-Joy F85A65600 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для душа встроенный с ТМС AM.PM X-Joy F85A65600 хром

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Смеситель для душа встроенный с ТМС AM.PM X-Joy F85A65600 хром - фото 1
Смеситель для душа встроенный с ТМС AM.PM X-Joy F85A65600 хром - фото 2
Смеситель для душа встроенный с ТМС AM.PM X-Joy F85A65600 хром - фото 3
Смеситель для душа встроенный с ТМС AM.PM X-Joy F85A65600 хром - фото 4
Смеситель для душа встроенный с ТМС AM.PM X-Joy F85A65600 хром - фото 5
Смеситель для душа встроенный с ТМС AM.PM X-Joy F85A65600 хром - фото 6
Смеситель для душа встроенный с ТМС AM.PM X-Joy F85A65600 хром - фото 7
Смеситель для душа встроенный с ТМС AM.PM X-Joy F85A65600 хром - фото 8
Смеситель для душа встроенный с ТМС AM.PM X-Joy F85A65600 хром - фото 9
Смеситель для душа встроенный с ТМС AM.PM X-Joy F85A65600 хром - фото 10
Смеситель для душа встроенный с ТМС AM.PM X-Joy F85A65600 хром - фото 11
Смеситель для душа встроенный с ТМС AM.PM X-Joy F85A65600 хром - фото 12
Смеситель для душа встроенный с ТМС AM.PM X-Joy F85A65600 хром - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для душа встроенный с ТМС AM.PM X-Joy F85A65600 хром - фото 1
  • Смеситель для душа встроенный с ТМС AM.PM X-Joy F85A65600 хром - фото 2
  • Смеситель для душа встроенный с ТМС AM.PM X-Joy F85A65600 хром - фото 3
  • Смеситель для душа встроенный с ТМС AM.PM X-Joy F85A65600 хром - фото 4
  • Смеситель для душа встроенный с ТМС AM.PM X-Joy F85A65600 хром - фото 5
  • Смеситель для душа встроенный с ТМС AM.PM X-Joy F85A65600 хром - фото 6
  • Смеситель для душа встроенный с ТМС AM.PM X-Joy F85A65600 хром - фото 7
  • Смеситель для душа встроенный с ТМС AM.PM X-Joy F85A65600 хром - фото 8
  • Смеситель для душа встроенный с ТМС AM.PM X-Joy F85A65600 хром - фото 9
  • Смеситель для душа встроенный с ТМС AM.PM X-Joy F85A65600 хром - фото 10
  • Смеситель для душа встроенный с ТМС AM.PM X-Joy F85A65600 хром - фото 11
  • Смеситель для душа встроенный с ТМС AM.PM X-Joy F85A65600 хром - фото 12
  • Смеситель для душа встроенный с ТМС AM.PM X-Joy F85A65600 хром - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
16 790 руб.  18 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680979
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Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
18
Страна бренда
Германия
Ширина, см
12
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
да
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х12
Вес, г.
730

Описание товара Смеситель для душа встроенный с ТМС AM.PM X-Joy F85A65600 хром

Коллекция X-Joy включает в себя по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, они завоевали любовь многих покупателей. Встроенный смеситель X-Joy с термостатом - идеальное решение для вашей ваннной комнаты. Встроеный механизм освобождает ванную комнату от лишних деталей, превращая пространство в идеальное место для себя. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления в водопроводной сети защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Cмеситель имеет два варианта выхода - вверх и вниз. За счет чего при установке очень удобно использовать его как под верхний душ, так и под гигиенический или ручной душ. Удобные ручки управления потоком и температурой воды расположены на одном уровне, что позволяет менять режимы легко и просто. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа встроенный с ТМС AM.PM X-Joy F85A65600 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
18
Страна бренда
Германия
Ширина, см
12
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
да
Запорный клапан
термостатический картридж
Развернуть
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Коллекция X-Joy включает в себя по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, они завоевали любовь многих покупателей. Встроенный смеситель X-Joy с термостатом - идеальное решение для вашей ваннной комнаты. Встроеный механизм освобождает ванную комнату от лишних деталей, превращая пространство в идеальное место для себя. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления в водопроводной сети защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Cмеситель имеет два варианта выхода - вверх и вниз. За счет чего при установке очень удобно использовать его как под верхний душ, так и под гигиенический или ручной душ. Удобные ручки управления потоком и температурой воды расположены на одном уровне, что позволяет менять режимы легко и просто. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, с гусаком
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Отзывы


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